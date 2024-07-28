Беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области

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Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе Курской области, на ней начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Загорелись 3 резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал», — пояснил врио главы области.

К борьбе с огнем привлекли 82 пожарных и 32 единицы спецтехники. Пока удалось потушить один из трех загоревшихся резервуаров.

Кроме того, по информации Смирнова, обломки сбитого ПВО дрона вызвали пожар в одном из домов поселка Медвенка Медвенского района. Другой дрон сбросил взрывное устройство на дом в приграничном городе Суджа, из-за чего была ранена местная жительница.

Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении ночью пяти БПЛА над Белгородской и двух — над Курской областями, а затем о поражении около 7 часов утра еще двух беспилотников — уже над Нижегородской областью.

Специальную военную операцию (СВО) инициировал в феврале 2022 года Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.