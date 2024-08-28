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Беспилотник атаковал нефтебазу в Кировской области
Беспилотники атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области. Об этом заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов», – указал он в своем телеграм-канале.
В результате происшествия никто не пострадал, возгорания нет. По словам губернатора, ситуация находится под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы.
«Татар-информ» сообщал, что сегодня утром ввели ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
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