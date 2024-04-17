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Беспилотник запечатлел уничтожение украинского танка в поселке Новокалиново
Кадрами уничтожения танка ВСУ прямым попаданием снаряда, выпущенного российской артиллерией, в поселке Новокалиново в Ясиноватском районе Донецкой области поделился телеграм-канал «НгП раZVедка».
Данный эпизод был снят во время попытки украинской стороны контратаковать позиции вооруженных подразделений РФ в районе вышеуказанного населенного пункта.
Согласно сводке Минобороны, на данном участке российским бойцам противостоят 25-я воздушно-десантная, 68-я, 71-я егерская, 23-я, 115-я механизированная бригада и 78-й отдельный десантно-штурмовой полк ВСУ.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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