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Беспилотник запечатлел побег солдат ВСУ после неудачного наступления вблизи Урожайного
Кадрами провалившейся атаки механизированного отделения ВСУ вблизи населенного пункта Урожайное в Донецкой области поделился один из телеграм-каналов, посвященных боевым действиям в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
На записи видно, как четыре загруженных пехотой бронеавтомобиля ВСУ приближаются к лесополосе, где по ним наносит артиллерийские удары 37 гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ.
В результате обстрела две из четырех машин оказываются подбитыми, а уцелевшие стремительно удалились на исходные позиции. Оставшиеся без техники солдаты ВСУ также отступают, но уже в пешем порядке.
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