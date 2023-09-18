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Руc Тат
Общество 18 сентября 2023 16:16

Беспилотник запечатлел побег солдат ВСУ после неудачного наступления вблизи Урожайного

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Кадрами провалившейся атаки механизированного отделения ВСУ вблизи населенного пункта Урожайное в Донецкой области поделился один из телеграм-каналов, посвященных боевым действиям в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На записи видно, как четыре загруженных пехотой бронеавтомобиля ВСУ приближаются к лесополосе, где по ним наносит артиллерийские удары 37 гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ.

В результате обстрела две из четырех машин оказываются подбитыми, а уцелевшие стремительно удалились на исходные позиции. Оставшиеся без техники солдаты ВСУ также отступают, но уже в пешем порядке.

#видео #СВО #всу украины #уничтожение боевиков
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