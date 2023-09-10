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Беспилотник ВСУ разрушил избирательный участок в Запорожской области
Сегодня ночью ВСУ атаковали один из избирательных участков в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК РФ Николая Булаева.
Отмечается, что примерно в два часа ночи после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, на месте никого из членов комиссии не было. Никто не пострадал.
Сегодня единый день голосования по всей России, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.
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