Беспилотник ВСУ разрушил избирательный участок в Запорожской области

Сегодня ночью ВСУ атаковали один из избирательных участков в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК РФ Николая Булаева.

Отмечается, что примерно в два часа ночи после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, на месте никого из членов комиссии не было. Никто не пострадал.

Сегодня единый день голосования по всей России, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.