Беспилотник ВСУ атаковал парковку больницы в городе Грайвороне, пострадали два человека

В Грайвороне Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал парковку Центральной районной больницы, сообщил губернатор Гладков.

В результате взрыва пострадала семейная пара. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и предплечья. У его супруги диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Пострадавшие были оперативно доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Помимо человеческих жертв, инцидент привел к материальному ущербу. На стоянке больницы повреждены пять легковых автомобилей. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, проводится расследование обстоятельств атаки.