Беспилотник США приблизился к границе России в Черном море, нарушения границы не допущено

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе России в Черном море воздушную цель. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В целях опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный беспилотник RQ-4B «Global Howk» ВВС США», – указано в сообщении.

При приближении российского истребителя американский беспилотник выполнил разворот. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, отметили в оборонном ведомстве.