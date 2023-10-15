Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Беспилотник США приблизился к границе России в Черном море, нарушения границы не допущено
Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе России в Черном море воздушную цель. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В целях опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный беспилотник RQ-4B «Global Howk» ВВС США», – указано в сообщении.
При приближении российского истребителя американский беспилотник выполнил разворот. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, отметили в оборонном ведомстве.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников