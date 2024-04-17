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СВО 17 апреля 2024 09:32

Беспилотник сбила в Мордовии российская система ПВО

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В Мордовии российская система противовоздушной обороны пресекла попытку киевского режима совершить теракт, сообщили в Минобороны.

В районе восьми часов утра был сбит БПЛА самолетного типа.

#беспилотник
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