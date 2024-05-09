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Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане
Беспилотник атаковал завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане, предприятие работает в штатном режиме, сообщил глава региона Радий Хабиров.
«Беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме», – отметил он в своем телеграм-канале.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств.
«Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы!», – подчеркнул Хабиров.
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