Беспилотник атаковал крышу корпуса Запорожской АЭС

Беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по крыше корпуса с уникальным тренажерным центром запорожской АЭС, передает РИА Новости.

По данным агентства, там находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.