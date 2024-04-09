news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Беспилотник атаковал крышу корпуса Запорожской АЭС
Скопировать ссылку
Беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по крыше корпуса с уникальным тренажерным центром запорожской АЭС, передает РИА Новости.
По данным агентства, там находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2