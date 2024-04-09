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Спорт 9 апреля 2024 12:23

Беспилотник атаковал крышу корпуса Запорожской АЭС

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Беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по крыше корпуса с уникальным тренажерным центром запорожской АЭС, передает РИА Новости.

По данным агентства, там находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

#Запорожская область
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