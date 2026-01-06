news_header_top
Происшествия 6 января 2026 06:42

Беспилотная опасность: аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты

На территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление появилось в приложении МЧС России в 23.16 5 января.

Позднее были введены временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Как пояснили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности.

Кроме того, в 02:48 6 января объявили угрозу атаки БПЛА на города Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга. Жителям указанных городов рекомендовано спуститься в укрытия.

