Беспересадочный железнодорожный маршрут впервые свяжет Казань и Грозный

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Прямой железнодорожный маршрут летом впервые свяжет Казань и Грозный. Вагон будет курсировать с 16 июня по 30 июля в составе поездов Грозный – Волгоград, Адлер – Казань и Казань – Новороссийск, сообщает Федеральная пассажирская компания.

«В пути следования запланированы остановки в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах», — говорится в сообщении.

Время в пути из Грозного в Казань составит 51 час, в обратном направлении – 48 часов.

Купейный вагон оборудован кондиционером и экологически чистыми туалетными комплексами.