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Беспересадочный железнодорожный маршрут впервые свяжет Казань и Грозный
Прямой железнодорожный маршрут летом впервые свяжет Казань и Грозный. Вагон будет курсировать с 16 июня по 30 июля в составе поездов Грозный – Волгоград, Адлер – Казань и Казань – Новороссийск, сообщает Федеральная пассажирская компания.
«В пути следования запланированы остановки в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах», — говорится в сообщении.
Время в пути из Грозного в Казань составит 51 час, в обратном направлении – 48 часов.
Купейный вагон оборудован кондиционером и экологически чистыми туалетными комплексами.
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