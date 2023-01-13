Бесперебойная работа и развитие инфраструктуры: Груничев объяснил причины роста тарифов

Рост тарифов ЖКУ, недавно произошедший в России и Татарстане, обусловлен необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры, предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Стоимость коммунальных услуг достаточно адекватная как для предприятий, так и для населения. Качество должно отвечать стоимости. Поэтому мы сейчас должны разработать такой механизм, при котором если качество не отвечает параметрам, которые заложены в тарифном решении, будет применяться процедура фиксации и перерасчета коммунальных платежей в сторону уменьшения», — пояснил он в беседе с журналистами.

Спикер напомнил, что индексация тарифов на коммунальные услуги во всех регионах страны по решению Правительства РФ в прошлом году произошла дважды — с 1 июля и с 1 декабря. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. Соответственно, установленные тарифы с 1 декабря 2022 года будут действовать более полутора лет.

Груничев проинформировал участников коллегии о средних тарифах на коммунальные услуги. Так, тариф на электроэнергию составляет 4,68 рублей/кВтч (с НДС), размер тарифа для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, — 3,58 рублей/кВтч (с НДС), а тарифа для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 3,28 рублей/кВтч (с НДС). Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах установлен в размере 103,93 рублей на человека в месяц (с НДС), в индивидуальных жилых домах — 112,74 (с НДС).

«Основными факторами роста, кроме озвученных, являются рост цен на энегоресурсы и доведение заработной платы, особенно в сельской местности, до уровня минимального размера оплаты труда», — добавил Груничев.

Он отметил, что помимо инструмента ограничения посредством предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги в Татарстане существуют и другие механизмы поддержки людей. Это субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают долю в 21%. Средний размер субсидии в регионе составляет от 900 до 1200 рублей в месяц. Так, общая сумма субсидий, выплаченных за 2022 год для 72 тыс. семей, составила более 1 млрд рублей. Кроме того, сохранены все меры социальной поддержки для льготников, их общая сумма по итогам года составила 4,3 млрд рублей.

«Кроме того, сохранен льготный понижающий коэффициент в части тарифа на электрическую энергию для сельских населенных пунктов», — подчеркнул Груничев.

В регионе проводится для населения бесплатная замена приборов учета электрической энергии, бесплатно проводится газораспределительная сеть до границ домовладений граждан, компенсируются расходы на приобретение газоиспользуемого оборудования и проведение работ по подключению в сети газораспределения внутри границ земельного участка.