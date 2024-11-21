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Бесы для Белоруссии

Государственный белорусский ТВ-канал ОНТ (Общенациональное телевидение) анонсировал выпуск фильма под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь». В фильме будут предоставлены дополнительные доказательства существования данного заговора и раскрыты детали плана и его участники.

В заявлении канала говорится, что за рубежом уже несколько лет действует план, в котором подробно расписаны все роли и этапы. Он предполагает заход в страну вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. Первоначальной целью выбраны четыре участка на юго-западе республики. Это Кобринский район и направление Полесья.

По плану на Белоруссию сначала должны напасть банды националистов, затем будут привлечены наемники и силы НАТО. Диверсанты должны были использовать тактику ВСУ в Белгородской, Брянской и Курской областях. Речь идет о принципе «ударил и убежал». Получается, за основу взяли отработанную на российских регионах схему. Ведь у диверсантов-националистов, ведомых украинскими военными, сложился свой криминальный почерк.

Еще один штрих – к операции планировали привлечь и некоторых лиц из белорусской оппозиции. На них возлагались задачи отрабатывать информационную атаку внутри страны и вербовать граждан для участия в беспорядках.

В Гродно и Гродненском районе Белоруссии в рамках учений МВД введен режим контртеррористической операции Фото: © belta.by

Как реагирует Белоруссия

Помимо предупреждения по общенациональному телевидению в Гродно и Гродненском районе Белоруссии в рамках учений МВД введен режим контртеррористической операции. В маневрах предусмотрено использование военной и спецтехники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения мероприятий. Сами по себе учения должны выступить серьезным сдерживающим фактором для боевиков, готовящихся к вторжению.

Начальник Cледственного управления Комитета государственной безопасности Белоруссии Константин Бычек сделал заявление о подготовке террористических ячеек на территории Польши при поддержке польского спецподразделения «Гром».

Также Бычек сообщил, что в рамках международного сотрудничества в Белоруссию доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу о деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в республике террористической организацией.

Александр Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» заявил о наличии планов по вооруженному нападению на страну у находящейся за рубежом оппозиции Фото: © Кристина Кормилицына, РИА Новости

Не дождетесь

Следует признать, что эти планы по вторжению были ожидаемы. Еще в сентябре Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» заявил о наличии планов по вооруженному нападению на страну у находящейся за рубежом оппозиции. Но истинный заказчик вторжения (как и дальнейший исполнитель) – Украина. Потому что вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией. Здесь киевский режим ориентируется на обновленную ядерную доктрину России.

«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с Президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы», – еще в сентябре заявил Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию.

Украинский режим находится в настолько отчаянном положении, что готов (через вторжение в Белоруссию) развязать ядерную бойню, втянув в нее блок НАТО. Следует поражение за поражением ВСУ в Донбассе. Курская авантюра не принесла Киеву желаемых результатов. Украинских военных оттуда методично выкуривают, они несут там колоссальные потери.

В западной прессе поднимается тема отказа Украины от Донбасса и Крыма, но Владимир Путин готов обсуждать этот план с условиями. Он готов обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом сделку о прекращении огня на Украине. Однако Москва исключает территориальные уступки: уходить с освобожденных территорий, включенных в состав РФ по итогам референдумов 2014 и 2022 годов, Россия не намерена. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters. Еще одно условие Путина, по данным издания, – чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО.

Сейчас украинцы вместе с натовскими военными пытаются спровоцировать Россию на жесткий ответ уже не по Украине, а по странам НАТО. Дальнобойными ракетами в рамках необъявленного разрешения уходящей в небытие администрации Байдена обстреливаются Брянская и Курская области. Агонизирующий киевский режим делает все возможное, чтобы эскалация была еще больше, чтобы нервы у России не выдержали. Но, как говорится, – не дождетесь.