Бесконтактные покупки в «Пятерочке» стали доступны на Урале, в Казани и Нижнем Новгороде

Фото: пресс-⁠служба X5 Retail Group

Торговая сеть «Пятерочка» расширила географию доступности сервиса «Экспресс-скан» сразу в нескольких регионах. Теперь технология удобной бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильных телефонов стала доступна в Татарстане, Нижегородской области и на Урале, в том числе в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Дополнительно к сервису подключились еще 50 магазинов сети, «Экспресс-скан» работает теперь в 658 магазинах «Пятерочка».

Процесс совершения покупки с использованием «Экспресс-скана» происходит при помощи QR-кодов, размещенных во входной группе магазина. Покупатели начинают собирать корзину, отсканировав штрих-код товара с помощью видеокамеры мобильного телефона, а на выходе оплачивают покупку в один клик в интерфейсе приложения. Для оплаты при этом доступны карты MasterCard или VISA, привязанные к профилю в приложении, а также системы ApplePay и GooglePay.

«Масштабная цифровизация для улучшения потребительского опыта — один из важнейших приоритетов развития торговой сети. Мы активно внедряем и используем самые передовые технологии, которые позволяют нам не только повышать эффективность бизнес-процессов и удерживать технологическое лидерство на рынке, но и совершенствовать клиентский путь. Применение „Экспресс-скана“, например, сокращает время обслуживания каждого гостя в среднем на 45%, делая процесс совершения покупки более комфортным. Успешный опыт Московского региона позволил нам продолжить масштабирование технологии и на другие регионы. При этом каждый гость имеет возможность самостоятельно выбрать, воспользоваться системой или использовать классический путь», — прокомментировал директор трансформационного офиса торговой сети «Пятерочка» Сергей Гуськов.

«Экспресс-скан» — собственная разработка Х5, система была создана для повышения удобства гостей магазинов и совершения быстрых покупок без очередей и касс. Для подключения необходимо скачать приложение Х5 «Экспресс-скан», зарегистрироваться с помощью X5 ID и начать сканировать товар с помощью мобильного телефона. Ближайший подключенный к сервису магазин можно найти на интерактивной карте приложения.

На данный момент в системе не предусмотрена возможность покупки алкоголя и табачных изделий. Эти опции будут добавлены в систему позднее.