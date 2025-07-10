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На главную ТИ-Спорт 10 июля 2025 19:49

«Бешикташ» опроверг интерес «Спартака» к Фернандешу

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«Бешикташ» опроверг интерес «Спартака» к Фернандешу
Фото: bjk.com.tr

«Бешикташ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику турецкой команды Жедсону Фернандешу.

«Информация в СМИ о том, что наш клуб и московский «Спартак» начали переговоры о переходе Жедсона Фернандеша, совершенно необоснованна. Призываем болельщиков с осторожностью относиться к подобным ложным сообщениям и не доверять им», – говорится в сообщении «черно-белых».

Напомним, ранее сообщалось, что Жедсон продолжит карьеру в России после того, как «Спартак» отправил по нему запрос.

«Красно-белые» финишировали на седьмом месте в таблице РПЛ с 57 очками.

#фк спартак #футбол #спорт #премьер-лига
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