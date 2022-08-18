Бешикташ не заинтересован подписывать контракт с Артемом Дзюбой
Руководство турецкого «Бешикташа» опровергло заинтересованность в российском нападающем Артеме Дзюбе.
Накануне бывший футболист сборной России и питерского «Зенита» показал в соцсетях фото из отеля на фоне домашнего стадиона «Бешикташа».
«Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с "Бешикташем"? Нет, нам не нужен нападающий», – приводит слова гендиректора турецкого клуба Сейчуна Казанчи «Чемпионат».
Ранее Артем Дзюба тренировался в расположении казанского «Рубина» пока искал себе новую команду.