Беседа с авторами, концерт и сюрприз: журнал «Казань» представит осенние номера

В среду, 16 октября, в Доме актера имени Марселя Салимжанова состоится концерт-презентация последних номеров журнала «Казань» «Город. Осень. Творцы». Всех пришедших ждет встреча с героями и авторами осенних номеров издания и выступления артистов, о которых рассказал журнал.

На вопросы главного редактора «Казани» Альбины Абсалямовой ответят залуженный архитектор РФ Герман Бакулин, архитектор-реставратор Ирина Аксенова, заслуженный архитектор РТ Закиулла Мингазов, театральный критик Нияз Игламов и другие деятели культуры.

Ставшая героиней сентябрьского номера певица Надежда Игнатьева исполнит несколько музыкальных номеров, некоторые из них — вместе со своим братом Александром Игнатьевым, вокалистом фольклорного ансамбля «Бермянчек».

В свою очередь музыкант Всеволод Сарандов расскажет о творчестве отца, статья о котором вышла в сентябрьском номере. Сочинение Всеволода сыграет лауреат всероссийских и международных конкурсов, пианистка, педагог Казанской консерватории Натэла Чохэли, а сам он выступит в дуэте с автором-исполнителем Алексеем Егоровым.

Художники Альфия Ильясова (Саргин) и Ильгиз Гимранов прокомментируют свои работы, которые можно увидеть на обложках осенних номеров журнала.

На вопросы ответит и еще один герой прошлого номера — профессор кафедры народных инструментов Казанской консерватории Валерий Яковлев. Его ученик — баянист и преподаватель консерватории Сайдаш Фахразиев исполнит музыкальную композицию.

В финале вечера редакция обещает сюрприз для всех гостей. Мероприятие в Доме актера (ул. Щапова, 37) начнется в 18 часов. Вход свободный, 6+.