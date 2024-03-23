Бесчеловечный теракт, Татарстан за Путина и олимпийское унижение: обзор событий недели

Чрезвычайное событие недели, потрясшее весь мир, – теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бесчеловечное преступление: террористы напали на безоружных людей в подмосковном концертном зале

Чрезвычайное событие недели, потрясшее всех россиян и весь цивилизованный мир, – теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Это один из самых крупных терактов в России за последние 15 лет.

Детали теракта:

В пятницу около 8 часов вечера террористическая группа в составе нескольких боевиков зашла в «Крокус Сити Холл», расположенный на территории делового центра «Крокус», расстреляв охрану и находящихся рядом людей. Затем нападавшие открыли огонь по зрителям в концертном зале и подожгли кресла. Начался сильный пожар. Люди, попавшие под террористическую атаку, пытались эвакуироваться, многим это удалось. На место трагических событий явилось больше 50 нарядов скорой и других спецслужб. Пожарные приступили к тушению сильного пожара, под воздействием которого крыша здания обвалилась. Нападавшим удалось смешаться с толпой и скрыться.

Фото: © МЧС России

Что еще известно на данный момент:

по данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 93 человека и число погибших, скорее всего, возрастет, следственные действия продолжаются;

115 человек госпитализированы, пятеро из них дети; 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 84 москвича и 15 жителей Московской области. Врачи продолжают стабилизировать состояние раненых;

сотрудники МЧС продолжают пролив конструкций здания. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован. Разбор завалов пока продолжается. Верхние этажи «Крокуса» полностью уничтожены огнем.

Следственный комитет сообщает, что следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о происшествии в первые минуты после стрельбы. Песков подчеркнул, что российский лидер постоянно получает данные о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.

Со всего мира идет поток соболезнований россиянам как со стороны первых лиц государств, так и от жителей и организаций этих стран. Все регионы России также выразили свои соболезнования.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В целях безопасности по всей стране происходит отмена массовых мероприятий и перевод учащихся на дистанционную форму обучения. Усилены меры безопасности на объектах массового скопления людей.

Примечательно, что посольство США в России еще 8 марта сообщило, что в ближайшие 48 часов террористы могут планировать атаки в местах массового скопления людей в Москве, «включая концерты», и рекомендовало американским гражданам США избегать таких мест.

При этом следует отметить, что на русском языке объявления на сайте посольства не было и оно адресовано именно американским гражданам. Кроме того, в объявлении настораживает акцент именно на концертах, а не, допустим, стадионах, метрополитене, вокзалах, университетах и т.д. Эта деталь показывает, что американцы обладали определенной информацией о теракте.

Кстати, ведущие СМИ США тут же начали разгонять информацию со ссылкой на американских чиновников, что за теракт 22 марта несет ответственность ИГИЛ (организация запрещена на территории России, – прим. Т-и). Так это или не так, покажет дальнейшая работа российских спецслужб.

Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта Фото: © sledcom.ru

Сейчас осуществляются все возможные мероприятия по поимке террористов. К сожалению, такие трагические события провоцируют вал непроверенной информации, а комментаторы торопятся с выводами в отношении случившегося. Всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы. Поэтому мы воздержимся от поспешных трактовок в отношении установления как исполнителей, так и организаторов теракта.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сразу же официально выразил свои соболезнования, к которым присоединятся все без исключения татарстанцы: «Выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии… Всем сердцем с вами».

P.S. Сообщается, что директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в «Крокус Сити Холл».

ЦИК Татарстана утвердил победу Владимира Путина на территории региона с результатом 88,74%, явка составила 84,61% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан не подвел Путина: итоги президентских выборов 2024 года

Событие недели, а может быть, даже нескольких лет для внутриполитической жизни страны – прошедшие выборы Президента России. По всей России за кандидатуру Владимира Путина проголосовали 76,3 млн человек (в 2018 году – 56,4 млн), или рекордные 87,28% избирателей. Никто из конкурентов действующего Президента не смог перешагнуть даже статистически значимую планку в 5% голосов. Итоговая явка на выборах составила также рекордные 77,49%. Путин вступит в должность на пятый президентский срок 7 мая.

Некоторые итоги прошедших выборов в своем обращении к россиянам подвел сам победитель избирательной гонки:

Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной, ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы.

По всей России за кандидатуру Владимира Путина проголосовали 76,3 млн человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость.

Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой, – сказал Путин.

В этих словах он резюмировал главный итог выборов: россияне выбрали путь, по которому Россия пойдет дальше, и выразили беспрецедентно высокую поддержку действующему Президенту как лидеру, ведущему нашу страну именно по этому пути.

Что касается Татарстана, то здесь тоже оказались побиты все рекорды: ЦИК Татарстана утвердил победу Владимира Путина на территории региона с результатом 88,74%, явка составила 84,61%. Напомним, что результат президентских выборов 2018 года в республике был таков: за Владимира Путина – 82,09% при явке 77,45%.

Почему результаты выборов в РТ оказались выше среднероссийских? Надо понимать, что Татарстан относится к передовым регионам страны. В республике обеспечен высокий уровень жизни, здесь развитая инфраструктура, созданы все условия для комфортного проживания людей разных национальностей и вероисповеданий. Большинству населения понятно, что такие результаты были бы невозможны без взаимного доверия между Москвой и Казанью.

Сказалась и «личная химия» взаимоотношений Татарстана с Путиным. Он всегда признается в любви к жителям республики и постоянно восхищается ею. Огромную поддержку федерального центра чувствуют все татарстанцы, а сам Татарстан буквально расцветает в последнее время как в экономическом, так и в социально-культурном отношении. Стоит ли удивляться таким результатам голосования в регионе?

В целом избирательная кампания в Татарстане прошла организованно, четко, в строгом соответствии с требованиями закона и завершилась без происшествий. Были созданы все условия для легитимного, прозрачного и открытого голосования. Татарстанцы шли на избирательные участки с хорошим, позитивным настроением, с большим желанием реализовать свое гражданское право, на выборах царила обстановка праздника, самой настоящей семейной традиции.

Татарстан не подвел доверие Владимира Путина и показал ошеломляющие результаты его поддержки. Путин любит Татарстан — Татарстан любит Путина!

Минтимер Шаймиев со всей присущей ему ответственностью выполнил все свои обязанности в рамках функционала доверенного лица Фото: kremlin.ru

Доверенный друг: Шаймиев принял самое активное участие в продвижении кандидатуры Путина на президентских выборах

Отголоском выборов стала встреча Владимира Путина с его доверенными лицами 20 марта, на которой Президент поблагодарил их за успешно проведенную предвыборную кампанию.

Как известно, в список доверенных лиц Путина были включены более 500 человек. От Татарстана в него вошли: певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист РФ Салават Фатхутдинов; заслуженный тренер России Владимир Алекно, долгое время возглавлявший волейбольный клуб «Зенит-Казань»; блогер Алина Гималтдинова, входящая в состав Общественного совета при Минмолодежи РТ; бывший капитан ХК «Ак Барс» Данис Зарипов; генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, а также основатель АНО содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» из Татарстана Марат Ильясов и координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

Еще одна фигура, которая смотрится в списке особняком, – Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Отметим, что он уже был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012 и 2018 годах. Ранее же быть доверенным лицом российского лидера Шаймиеву мешала одна законодательная препона – главы субъектов РФ не могут выступать в таком качестве. После того как руководителем республики стал Рустам Минниханов, это препятствие отпало и Шаймиев стал неизменным доверенным лицом Президента РФ.

По словам самого Минтимера Шариповича, в 2024 году ему предлагали стать доверенным лицом на федеральном уровне, однако он принял решение вести работу в рамках региона. Здесь и скромность, и ощущение ответственности за Татарстан. Это никуда не уходит.

Очередное назначение Шаймиева доверенным лицом Президента России – это продолжение славной и длительной истории искренней дружбы и глубокого взаимоуважения. Можно много говорить об официальном признании заслуг первого Президента Татарстана. Напомним, он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Труда Российской Федерации, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного… Но, как видится, самая главная награда – это уважение друзей, тех, кто ценит простую мужскую дружбу, основанную на взаимоуважении. Что в современном бездушном мире большая ценность. Дружба Шаймиева и Путина в полной мере может служить примером такого теплого, доверительного и уважительного отношения друг к другу.

Минтимер Шаймиев со всей присущей ему ответственностью выполнил все свои обязанности в рамках функционала доверенного лица. Деятельный и энергичный, он не сидел сложа руки, а лично агитируя за Путина, посещал крупные промышленные предприятия, где беседовал с рабочими и членами их семей. Обладая колоссальным авторитетом в республике, он публично обращался к татарстанцам через СМИ и соцсети с призывом: «Мы должны прийти и дружно проголосовать за сбережение наших традиционных ценностей, основанных на взаимоуважении и взаимопонимании, любви и семье, патриотизме и достоинстве, за сохранение культурного наследия и духовности, межнационального и межконфессионального согласия».

Так что в блестящей победе Владимира Путина на выборах есть и немалый вклад его доверенного лица и друга.

Франция готовит две тысячи военных к отправке на Украину Фото: elysee.fr

Бить французов по заветам Кутузова: СВР сообщила о подготовке Францией военных для отправки на Украину

Скандальное с точки зрения международных отношений событие недели – в Службе внешней разведки России официально заявили, что Франция готовит две тысячи военных к отправке на Украину. Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон публично допустил отправку войск НАТО на Украину. Более того, в Париже есть намерение создать коалицию союзников, куда войдут Польша и страны Балтии. Кстати, к ним не присоединится Германия, которая считает сложившуюся инициативу «ненужной эскалацией». В целом большинство союзников Парижа по НАТО выступают против инициативы Макрона.

Среди вариантов использования французских военных – размещение войск вдоль правого берега Днепра или же их дислокация на границе с Белоруссией и вокруг Киева. В пользу первого варианта выступают фактор водной преграды и то, что правильно выстроенные войска смогут наблюдать за скоплениями россиян на левом берегу и более успешно вести оборону. В то же время второй вариант позволит, по мнению киевских властей, высвободить подразделения ВСУ для переброски их в зону боевых действий.

Интересно и то, каких военных планируют направить на Украину французы. По их словам, речь идет об инструкторах, которые займутся подготовкой украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне ее границ, как это происходит сейчас. Также на помощь киевскому режиму направят персонал для ремонта военной техники. Речь идет, в частности, о танках Leopard и артиллерийских установках Caesar, которые сейчас ремонтируются в Европе.

Чем может грозить французам военная авантюра на Украине? Большим количеством трупов. Любой военный контингент в зоне СВО представляет собой законную цель для Российской армии и ее флота. Разбираться в сортах военных просто некогда – любой не наш солдат и офицер на Украине воспринимается как враг и подлежит либо уничтожению, либо пленению. Третьего не дано. А значит, по позициям французов будут наноситься ракетные и бомбовые удары точно так же, как по позициям украинских военных.

В любом случае французов Российская армия обязательно встретит на Украине в соответствии со славными воинскими традициями со времен Кутузова. Их будут бить особенно нещадно и до полного уничтожения.

В МОК обнародовали обновления требований к российским и белорусским спортсменам для допуска на Олимпиаду-2024 в Париже Фото: © Gzzz, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Париж не ждет россиян: в МОК выкатили обновления требований к российским и белорусским спортсменам для допуска на Олимпиаду

На неделе в МОК обнародовали обновления требований к российским и белорусским спортсменам для допуска на Олимпиаду-2024 в Париже. В них немало послаблений, но вместе с тем полностью отфильтрованы любые отсылки к национальной принадлежности атлетов. Среди этих послаблений есть одна, но максимально принципиальная уступка российской стороне – теперь наши атлеты не должны подписывать бумагу с осуждением СВО и обозначать публично эту позицию. Ранее именно требование об осуждении СВО было той самой «красной линией», не устраивавшей Россию и ее Олимпийский комитет.

Но не все так просто – в МОК создали «фильтрационную комиссию», которая будет отбирать российских и белорусских спортсменов по каким-то особым политически обусловленным критериям. Мировые ветераны-олимпийцы будут мониторить социальные сети россиян и белорусов – для этого в МОК даже наняли специальную фирму. Кроме того, они будут получать информацию из анонимных источников, а также проверят, не связан ли атлет с силовыми структурами. При этом список спортсменов, отобравшихся и получивших лицензию на участие в Олимпиаде, будет доступен на сайте МОК в онлайн-режиме.

Однако политически ангажированной фильтрационной комиссией унижение российских и белорусских спортсменов не заканчивается – для них создали отдельное знамя и написали гимн «с нуля». Флаг представляет собой белую надпись «Индивидуальные нейтральные атлеты» по кругу на бирюзовом фоне. Гимн – торжественный «духоподъемный» мотив, который, как утверждают в организации, «должен поднимать настроение». Хотя на предыдущих летних Играх в Токио российские атлеты награждались под музыку из Первого концерта Петра Чайковского. Как говорится, отменили и Чайковского, которого сложно обвинить в причастности к нынешним геополитическим событиям хотя бы потому, что он умер 130 лет назад.

И еще – Международный олимпийский комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024. Венчает же гору унижений «индивидуальных нейтральных атлетов» тот факт, что их медали не будут включаться в медальный зачет.

В МОК постарались сделать все, чтобы о России и Белоруссии на Олимпийских играх не напоминало ничего. В довесок эта организация уже в открытую призвала страны не участвовать в организованных Россией «Играх дружбы», назвав их «политизированными».

Российских и белорусских спортсменов, по сути, поставили перед выбором степени допустимого унижения в случае их участия в Олимпиаде. Четкая официальная позиция России по этому поводу пока не сформулирована, есть лишь позиция наших чиновников.

Так, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях».

А курирующий спорт вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко добавил: «Созданные МОК и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет — не получится отобраться. Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать», — цитирует его ТАСС.

Но давайте честно: зачем нашим атлетам ехать в Париж? В медальный зачет их уже не включают, на парад спортсменов не пускают, выступать придется без гимна и флага, да и то если удастся пройти фильтр по политическим мотивам. Да еще и запрещают соревнования в России. Зачем так унижаться? Надо выходить из МОК, ибо все лимиты мерзости и унижений по отношению к нашей стране эти русофобы уже исчерпали.