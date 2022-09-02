Берлускони покоряет TikTok – так итальянский экс-премьер зазывает граждан на выборы

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завел свой аккаунт в сервисе TikTok и записывает видеоролики. Так политик пытается завлечь избирателей на предстоящие выборы.

В своих роликах премьер пообещал рассказать о планах и способах «сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс реализовать» мечты граждан страны.

«Я хотел открыть этот канал, чтобы поговорить о проблемах, которые наиболее важны для [партии] "Вперед, Италия" и меня, и которые близко касаются вас. Мы будем говорить и обсуждать ваше будущее», – цитирует Берлускони ТАСС.

Кроме него модный у молодежи сервис стали активно покорять и другие политики. В их числе – лидер партии «Лига» Маттео Сальвини и бывший премьер-министр Маттео Ренци.

Напомним, после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, TikTok остановил распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории России. Это решение владельцы соцсети объяснили ужесточившимся законодательством после начала спецоперации.