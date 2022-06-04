Берлускони: Кризис на Украине показал изолированность Запада от остального мира

Ситуация с Украиной показала изолированность западных стран от остального мира. Об этом в статье для Giornale заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

Он заметил, что большинство стран мира, в отличие от Соединенных Штатов и их союзников, отказалось осуждать спецоперацию России в бывшей советской республике.

По словам Берлускони, кризис на Украине показал горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но под этим словом объединяются США, Европа и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, имеющие традиционные связи с США, среди них Япония и Австралия.

«А из других государств мира? Почти ничего», — пишет политик, отдельно отметив Турцию, которая, несмотря на свою роль в НАТО, отказалась поддержать антироссийские санкции.

«То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — цитирует Берлускони РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.