Берлускони: Киев сядет за стол переговоров в случае прекращения поставок западного оружия

Украинский президент может пойти на мирные переговоры с Россией, если вместо вооружений получит от Запада миллиарды долларов на восстановление страны. Об этом экс-премьер Италии, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони сказал в интервью журналисту Бруно Веспе, передает ТАСС.

«Возможно, [Владимир Зеленский] мог бы сесть за стол переговоров, если Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь Запада, а Запад в обмен предложит миллиарды долларов на восстановление разоренных войной городов», – отметил политик.

По его мнению, в диалоге с Россией не стоит поднимать вопрос Крыма, однако надо провести новый референдум о статусе республик Донбасса под мониторингом западных наблюдателей.

4 октября украинский президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.