«Бери кредит, торгуй и зарабатывай»: в Казани судят верхушку Financial Trust и «ФТ-групп»

В Казани сегодня стартовал процесс над предполагаемыми организаторами финансовой пирамиды. Следствие уверено, что под видом оказания брокерских услуг они заставляли клиентов и работников брать кредиты, а потом просто крали их деньги. От действий организаторов пирамиды пострадали жители трех регионов. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Каждый из участников был маленьким винтиком большой пирамиды»

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу верхушки финансовой пирамиды Financial Trust. На скамье подсудимых находятся четверо: Александр Ахрамков, Константин Баженов, Кирилл Баров и Юлия Алексеева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. У Алексеевой, Ахрамкова и Баженова по 25 эпизодов, у Барова – семь. Кроме того, Ахрамков и Баженов проходят по одному эпизоду об отмывании денежных средств.

Сегодня на процессе Ахрамков, Баженов и Баров вели себя развязно, спорили с конвоем, со своими адвокатами, пытались от них отказаться, провоцировали окружающих на бесполезные разговоры и болтали друг с другом во время оглашения обвинения. В какой-то момент судье пришлось сделать им замечание, после этого они поутихли, лишь изредка улыбаясь во время того, как государственный обвинитель перечисляла ущерб пострадавших.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ахрамков – уроженец Пермского края, у него высшее образование, в 2012–2016 годах отбывал наказание за кражу. Баженов родом из Свердловской области, также с высшим образованием. Кирилл Баров – житель Татарстана, образование у него, как и у остальных, высшее. Юлия Алексеева – из Свердловской области, имеет среднее специальное образование, проживает в Казани и работает администратором в салоне красоты. Все подсудимые, кроме Алексеевой, находятся в СИЗО с весны 2023 года, Алексеева – под запретом определенных действий.

Уточнив формальности, суд передал слово помощнику прокурора Советского района Камиле Саттаровой для оглашения обвинения, она рассказала, как зарождалась пирамида.

«С 1 сентября по 9 октября 2019 года в Екатеринбурге у Ахрамкова и иных не установленных следствием лиц, обладающих познаниями в сфере маркетинга, ведомых жаждой криминальной наживы, возник умысел на хищение денег у неопределенного круга лиц. Для этого Ахрамков с ними создал организованную группу, они разработали план для получения максимального преступного дохода за счет обмана. Лидерами были Ахрамков и Баженов», – рассказала она.

Группа создавала видимость оказания псевдоброкерских услуг – все для того, чтобы избежать уголовного преследования. Каждый согласовывал свои действия и функции с другими участниками. Следствие уверено, что каждый из них осознавал, что участвует в групповом преступлении.

«Вклад участников группы при совершении преступления был неравнозначен по объему преступных действий, но приводил к одному преступному результату. Те, кого Ахрамков пригласил в группу: Баженов, Артемов, Андропов, Сапожников, Баров, Алексеева и неустановленные лица, – согласились участвовать в схеме», – добавила она.

«На сайте работал бот-советник – «Робин Гуд»

Себя Ахрамков назначил руководителем, Баженов напрямую выполнял его указания – участвовал в распределении доходов между участниками, выдавал зарплату работникам Financial Trust и «ФТ-групп», а также управлял структурным подразделением пирамиды в Екатеринбурге.

«Группа приобрела программное обеспечение, они использовали платформу Профитрейд, устанавливали своим сотрудникам планы работы. Искали клиентов для расширения и кражи большего количества денег. Артемов и Андропов, в свою очередь, управляли отделениями Financial Trust и «ФТ-групп» в Казани и Нижнем Новгороде. Они использовали психологические методы воздействия на клиентов организации, им обещали выигрыши за брокерскую деятельность на подконтрольном им сайте, лишь имитирующем работу», – сказала Камиля Саттарова.

На сайте, к слову, работал бот-советник – «Робин Гуд». Однако цели бота и известного героя средневековых английских народных баллад сильно разнились. По сути, бот был пустышкой и вкладчикам ничем не помогал.

«В Financial Trust проводились организационные мероприятия с участием работников, их обучали основным понятиям и навыкам работы с финансовым рынком для придания деятельности якобы законного характера. Также их обучали психологическим методам воздействия на клиентов, чтобы они могли подбивать последних на взятие кредитов и передавать их в организацию», – добавила она.

Сапожников и Баров должны были проводить встречи и заниматься псевдообучением клиентов, приправляя это все ложью о брокерской деятельности. Они регистрировали вкладчиков на подконтрольном сайте и платформе, а также втягивали в псевдоброкерскую деятельность тех, кто приходил устраиваться к ним на работу.

«Занимались созданием видимости покупки активов, регистрации брокерских счетов, проводили массовые мероприятия в роли менеджеров организации. Юлия Алексеева и неустановленные лица искали сотрудников в организацию и проводили различные мероприятия. Алексеева занималась созданием видимости законной деятельности для сотрудников», – рассказала Камиля Саттарова.

«Возьми кредит – отобьешь проценты и заработаешь»

ООО «Financial Trust» было создано 14 октября 2019 года в Екатеринбурге, там же сняли офис. Все оформили на некоего Федорова, который не знал о том, чем собирались заниматься Ахрамков и Баженов. Ближе к августу 2020 года организаторы пирамиды решили создать структурное подразделение в Казани на улице Спортивной, а 20 мая 2021 года в Екатеринбурге была создана «ФТ-групп», оформили ее также на мужчину, не знавшего о намерениях организаторов.

«Через какое-то время своей преступной деятельности Ахрамков, Баженов, Баров, Андропов, Артёмов, Сапожников, Алексеева и другие неустановленные лица пришли к выводу, что базу клиентов можно расширить, приглашая людей на работу и оформляя на них кредиты. Тогда они начали набор людей в созданные организации. Им, как и клиентам пирамиды, обещали погашение кредитов и обогащение за счет вкладов», – рассказал гособвинитель.

В офисы установили компьютеры и телефоны с приложениями псевдоброкерского сайты и платформы Профитрейд. Схема была той же – полная имитация работы фондовых бирж и рынков. Клиентов убеждали, что можно получать стабильную прибыль благодаря работе платформы и бота-помощника – «Робин Гуда», однако их заставляли подписывать бумагу, по которой все риски клиент брал на себя.

В итоге «сотрудничества» из вкладчиков пирамиды вытягивали все деньги и заставляли брать кредиты. Многочисленные менеджеры показывали вкладчикам, как деньги попадают к ним на счет, а потом искусственно выводили баланс в ноль и предлагали снова вложиться. Никакие деньги на самом деле на счета вкладчиков не попадали, они оседали на счетах организаторов пирамиды. Пострадавшими по делу признаны жители Татарстана, Свердловской и Нижегородской областей. Общий ущерб по делу составил почти 28 миллионов рублей.

«В мае 2020 года Полякова разместила резюме на известном сайте по подбору вакансий. Позже ее пригласили на собеседование под видом трудоустройства на должность специалиста по персоналу в офис. Полякова согласилась и пришла в офис. Ей рассказали, что организация обучает клиентов финансовой грамотности, торговле на международном финансовом рынке для получения ими дополнительного заработка», – рассказал гособвинитель.

Андропов зарегистрировал женщину на торговой платформе Профитрейд как псевдоброкера. Надавив на нее психологически, заставил пополнить баланс за счет кредитных средств. Обещал ей большой заработок, продемонстрировав свой фиктивный аккаунт с огромными накрученными суммами на счетах. Андропов, по версии следствия, обещал, что она отобьет все вложения, проценты по кредиту и даже выйдет в плюс. Женщина взяла кредит в банке и перевела деньги на счет Юлии Алексеевой. Позже неустановленные лица сопровождали ее по различным банкам и заставляли переводить деньги на фейковые счета.

По такой схеме были обмануты и другие пострадавшие. На этом суд сегодня остановился, оглашать обвинение продолжат позже. Дела Сапожникова и Артемова также рассматриваются в Советском суде Казани, но отдельно от основной группы. Как стало известно «Татар-информу», Сапожников подписал досудебное соглашение и подробно рассказал, по какой схеме работала пирамида.