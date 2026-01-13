Березуцкий покидает штаб Челистини в ЦСКА

Фото: pfc-cska.com

Алексей Березуцкий оставляет пост в тренерском штабе ЦСКА Фабио Челистини по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает официальный телеграм-канал московского клуба.

Березуцкий работал в штабе армейцев (2020 – 2022 гг.), а затем уходил и снова вернулся в клуб в 2024 году.

Кроме того, в клубе объявили о пополнении в тренерском штабе, в который войдут специалист по физподготовке Габриэле Багаттини и тренер по развитию техники Паоло Фаваретто.

Сообщается, что оба специалиста приступят к исполнению своих обязанностей уже на первом тренировочном сборе с московской командой в Абу-Даби.