«Бережно храня традиции»: Мухаметшин поздравил юристов с 220-летием Минюста России

Торжественное собрание Управления Министерства юстиции РФ по РТ, посвященное 220-летию со дня образования Министерства юстиции России, прошло сегодня в Казани. Действующих сотрудников и ветеранов от имени руководства республики поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В своем поздравлении руководитель парламента напомнил, что первым министром юстиции России был уроженец села Сокуры Казанской губернии, выдающийся государственный деятель и великий поэт Гавриил Державин.

«На протяжении более двух столетий этот важнейший государственный институт выполняет задачи по укреплению единого правового пространства страны и соблюдению законности и правопорядка. Бережно храня и приумножая славные традиции, заложенные старшими поколениями, татарстанское управление многие годы безупречно выполняет свой служебный долг», — заявил политик.

Отдельного внимания заслуживает наше плодотворное сотрудничество в вопросах повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти с институтами гражданского общества, осуществляющими свою деятельность в Татарстане. Очень важно эффективное взаимодействие Управления Министерства юстиции России по РТ с Министерством юстиции Татарстана и, конечно, с Госсоветом республики», — особо заметил Мухаметшин.

Отметив востребованность юридических услуг в обществе, Председатель Госсовета РТ высоко оценил «Квартал юстиции», который был открыт в конце августа с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и министра юстиции России Константина Чуйченко.

«Это современное пространство, где будут сконцентрированы все правовые услуги, а молодые специалисты, студенты-юристы будут отрабатывать свои компетенции. Надеюсь, жители Татарстана смогут получать здесь юридическую консультацию в полном объеме и с надлежащим качеством. А работы у вас, юридического сообщества, год от года становится больше. Мы в Ассамблее народов Татарстана недавно занялись приведением в порядок учредительных документов и уставов национально-культурных автономий. Я как председатель Совета Ассамблеи благодарю вас за огромную консультативную и правовую помощь в этих вопросах», — добавил глава парламента республики.