«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

В этом году татарский театр отмечает крупную дату – 120-летие первого публичного представления на татарском языке. «Татар-информ» попросил экспертов назвать главные спектакли за все время существования татарской театральной сцены. Сегодня мы рассказываем о «Беренче театре», который считается важным этапом ее истории.





«Беренче театр» в постановке театра им. Тинчурина 2022 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День рождения театра

22 декабря 1906 года – эту дату принято считать днем рождения татарского театра. Именно в тот день в «Новом клубе» – здании по адресу: Большая Лядская (ныне Горького), 3 – так называемые «Субботяне» (участники кружка «Шимбәчеләр») разыграли две пьесы турецкого драматурга Намыка Кемаля «Горе от любви» и «Несчастное дитя». Собранные средства пошли на поддержку молодых шакирдов, а среди участников этого действа был Фатих Амирхан. Из этих «декабристов» только он впоследствии связал свою жизнь с театром.

Спектакли, между тем, ставились и раньше. Например, в апреле того же 1906 года в Уфе театральные активисты показали «Өч хатын белән тормыш» («Жизнь с тремя женами») Гаяза Исхаки, в мае «Субботяне» поставили в Казани то же «Несчастное дитя» по Кемалю, но оба представления событием не стали. Попытки создать татарскую труппу предпринимались Ильясом Кудашевым-Ашказарским в Оренбурге (а этот город на заре прошлого столетия был, как и Уфа, не менее татарским, чем Казань), но, например, показ «Наданнар белән галимнәр» («Ученые и невежды») по пьесе Островского «В чужом пиру похмелье» в 1905 году был запрещен местным губернатором. Как пишет энциклопедия Tatarica – «по настоятельному требованию татарского реакционно настроенного духовенства и купечества». Эта причина, на самом деле, долгие столетия не давала сформироваться татарской сцене.

«Читаю «Фауста» и ничего не понимаю»

«Чтобы появился театр, с одной стороны, нужны пьесы, с другой – общество должно быть к нему [театру] готово», – отмечает заведующий отделом литературоведения Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова Альфат Закирзянов.

Альфат Закирзянов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С точки зрения литературы дела обстояли проще. Уже в Средние века, почти 700 лет назад, свои поэмы писал поэт золотоордынской эпохи Саиф Сараи. Да и театральная культура у татар в той или иной форме была. В конце концов, те же Сабантуй и народные гулянья строятся пусть на второстепенных, но все же театральных элементах: танцах, музыке и песнях.

«Но татарский театр появился позднее. Одна из причин – роль религии в татарском обществе. Ислам запрещал народные гулянья. В литературе есть примеры, как муллы разгоняли молодежь на таких гуляньях. То есть условий для возникновения пьес не было, хотя проза и поэзия уже появились», – рассказал Закирзянов.

Первые образцы именно татарских пьес были созданы только к концу XIX века. В 1887 году Габдрахман Ильяси написал «Несчастную девушку», а спустя год Фатих Халиди сочинил «Ответ несчастной девушке». Эти драмы были схематичны по структуре, сюжет их был простоват, но в такой форме – диалогов и монологов – авторы в первую очередь пытались найти ответы на вопросы, назревавшие в татарском обществе, которое переживало период просвещения, или, как его иногда еще называют, «время пробуждения».

Начало просветительского движения ускорило рост общественной мысли и появление интеллигенции. Татарские интеллигенты пытались ответить на вопрос: «Зачем мы живем?» Соседствуя с русской культурой, они ходили в театр, слушали музыку, хотя это было нарушением многовековых табу. Но в мусульманском мире культура тоже не стояла на месте – например, у турок литература значительно выросла за XIX век благодаря знакомству с французской литературой в вольных или дословных переводах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В своем сочинении «Как я стал драматургом» Галиасгар Камал пишет: «Когда я учился в медресе, заинтересовался театром. Читаю «Фауста» и ничего не понимаю. В русском театре ставят «Садко», мы с друзьями пытаемся его понять со словарем Каюма Насыри». То есть перед тем, как идти в театр, он пытается понять пьесу», – рассказывает Закирзянов.

В 1898 году в газете «Волжский вестник» пишут уже не просто об интересе татар к театральному искусству, а о том, что они делают попытки создания своего собственного театра.

«В советские годы все старались забыть о своем участии в таких театрах»

В начале века то самое новое поколение татарских интеллигентов, не все из которых уже могли говорить по-татарски, сформировало любительский театр. Спектакли ставили в домах богатых купцов и даже в медресе, втайне от Галимджана Баруди. По мнению театрального критика, театроведа Нияза Игламова, пьесу «Несчастная девушка» Ильяси писал специально для любительского театра, хотя точных подтверждений этому нет.

«В советские годы все старались забыть о своем участии в таких [любительских] театрах, потому что они ставились в домах богатых купцов или медресе. В 1950-е годы, в период оттепели, когда говорить о знакомствах с купцами и учебе в медресе было уже не опасно, таких людей уже практически не осталось», – рассказал Нияз Игламов.

Нияз Игламов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Неудивительно, что молодые театральные энтузиасты начала века выбирают для постановок именно турецкие пьесы, потому что они очень близки татарам тематически – даже имена не нужно адаптировать. Появляются переводы произведений, например, Ахмеда Мидхата, а Камал переводит пьесы Намыка Кемаля. Именно с переводных пьес «Zavallı Çocuk» и «Aşk belası» берет начало официальная история татарской театральной сцены. Но если говорить именно о татарских пьесах – какую можно назвать первой и самой важной?

Гимн татарскому театру

«Это метафора – все убегают из дома старого традиционалиста [Хамзы бая], даже парень из медресе, который должен был его дома стричь, потому что все в театре. В каком-то смысле да, это гимн театру», – такое описание пьесе «Беренче театр» дал Игламов.

Сюжет этой одноактовки совершенно прост. Молодая пара в спешке собирается в театр на первый публичный спектакль, пока не вернулся хозяин дома и отец Хамза бай. Когда одна пара (дочь бая и ее жених) «валит», вслед за ней убегает вторая (сын бая и его невеста) – уже из зависти. Когда Хамза бай приходит домой, он застает одну только служанку.

Как отмечает критик, все здесь подчинено древнегреческому агону – приему, который до сих пор используют стендап-комики в парных выступлениях: ты не успел договорить, а тебя уже перебивает реплика партнера.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«И когда все убежали, старый мир в лице Хамзы бая остается в одиночестве. Помещение клуба тогда вмещало максимум 120-130 человек, но это была буквально вся молодая татарская интеллигенция – в театре были все», – отметил Игламов.

Пьеса была написана Галиасгаром Камалом в 1907 году по горячим следам первого публичного представления татарской молодежи из группы «Субботян». Был ли это манифест театральной культуры? По мнению театроведа, это была скорее шутка, водевиль. Здесь нет и злодея, а есть, скорее, сатирические образы, с помощью которых изобличают провинциальность нравов и быта, ведь молодые джадидисты не были кафирами и не отрицали исламского учения. Такой же разоблачительный образ служителя веры появится спустя 19 лет в «Голубой шали» Карима Тинчурина, поставленной ровно сто лет назад (ей, конечно же, будет посвящен отдельный выпуск нашей серии текстов о культовых татарских спектаклях).

В том же 1907 году в Казани возникает труппа, которая с легкой руки Габдуллы Тукая назовется «Сайяр» – «странник», «передвижник».