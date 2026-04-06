Беременные, живущие в селах, смогут бесплатно доезжать до женских консультаций

Региональные власти должны организовать для беременных, живущих в селах и отдаленных населенных пунктах, бесплатный проезд до женских консультаций. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Еще одно изменение направлено на поддержку беременных женщин, которые живут в сельской местности или в отдаленных населенных пунктах, там, где нет регулярных маршрутов общественного транспорта до женских консультаций и других профильных учреждений. В таком случае региональные власти должны будут организовать поездки будущих мам на осмотр к врачам и обратно – бесплатно для пациентов», – сказал премьер-министр РФ.

Это позволит беременным своевременно получать все необходимое медицинское обслуживание.