Беременные теперь могут бесплатно сдать тест на хромосомные аномалии по ОМС

Фото: «Татар-информ»

Беременные россиянки получили возможность бесплатно проходить неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для оценки риска хромосомных аномалий у плода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу госгарантий бесплатной медицины на 2026 год.

В обновленном документе уточняется, что в рамках дородовой диагностики теперь проводится анализ внеклеточной ДНК плода по крови матери. Исследование доступно в медицинских учреждениях по полису обязательного медицинского страхования.