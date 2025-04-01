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Общество 1 апреля 2025 22:07

Беременные студентки в Нижегородской области начали получать выплаты по 100 тысяч рублей

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В Нижегородской области начали выдавать выплаты беременным студенткам очной формы обучения. По данным министерства социальной политики региона, 20 студенток уже получили по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Время Н».

Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья», направленного на поддержку молодых семей и повышение рождаемости.

Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий: обучаться в российских учреждениях среднего профессионального или высшего образования очно, находиться на сроке беременности от 12 недель, встать на учет в нижегородском медицинском учреждении не ранее 1 января 2025 года, а также иметь прописку или временную регистрацию в регионе.

Выплата сохраняется до момента рождения ребенка. По состоянию на 31 марта заявление на получение средств подала 31 студентка, и 20 из них уже получили деньги.

#беременные #выплаты #Нижегородская область
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