Беременные и дети с инсулиновым диабетом в РТ получат датчики для мониторинга глюкозы

Системы непрерывного мониторинга глюкозы начнут выдавать всем беременным женщинам и детям, которые зависят от инсулина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе РКБ Татарстана.

В начале февраля на базе клиники главные внештатные эндокринологи Татарстана Луиза Талгатовна Бареева и Мария Рустемовна Шайдуллина провели тренинги и занятия для эндокринологов со всей республики.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Согласно новому приказу Минздрава РТ, все беременные и дети, зависящие от инсулина, будут получать специальные датчики для мониторинга глюкозы в крови. Система мониторинга устанавливается на 14 дней в стационаре, поликлинике или даже дома.

С датчиком можно мыться, спать, заниматься спортом, а через 14 дней необходимо заменить его на новый.