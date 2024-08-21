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Беременная женщина пострадала в ДТП с перевертышем в Казани
Сегодня на перекрестке Короленко – Восстания в Казани столкнулись два легковых автомобиля марки Hyundai. Информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из водителей выскочил на красный сигнал светофора. От удара одна из легковушек перевернулась на крышу. В результате ДТП пострадала беременная женщина, ее увезли в горбольницу №7.
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