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Беременная женщина погибла, трое пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли», – сообщил он.
Еще три человека пострадали – женщина с контузией и осколочным ранением бедер доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго - ссадина коленного сустава.
Бригадами скорой была оказана вся необходимая помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.
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