Беременная женщина и двое детей пострадали в ДТП под Казанью

На 141-м километре автодороги Казань – Оренбург произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе двое детей.

По данным Госавтоинспекции республики, водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость и сбил выбежавшего на дорогу лося. После столкновения животное отлетело на встречную полосу, где встречный автомобиль Changan также совершил на него наезд, а затем опрокинулся в кювет.

В результате пострадали пассажиры автомобиля Changan: 28-летняя беременная женщина и двое детей 6 и 8 лет.

Трагедии удалось избежать благодаря тому, что дети перевозились в детских удерживающих устройствах.