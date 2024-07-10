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Происшествия 10 июля 2024 17:13

Беременная женщина и двое детей пострадали в ДТП под Казанью

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На 141-м километре автодороги Казань – Оренбург произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе двое детей.

По данным Госавтоинспекции республики, водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость и сбил выбежавшего на дорогу лося. После столкновения животное отлетело на встречную полосу, где встречный автомобиль Changan также совершил на него наезд, а затем опрокинулся в кювет.

В результате пострадали пассажиры автомобиля Changan: 28-летняя беременная женщина и двое детей 6 и 8 лет.

Трагедии удалось избежать благодаря тому, что дети перевозились в детских удерживающих устройствах.

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