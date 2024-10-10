«Берем Vesta и удлиняем»: что говорят о флагманском бизнес-седане «АвтоВАЗа» Lada Aura?

Путин оценил Lada Aura еще в июле, когда проехался за рулем Lada Aura по новому участку трассы М11

Фото: kremlin.ru

Путин похвалил Lada Aura и сказал о ее современности

«АвтоВАЗ» запустил в серию новинку – флагманский бизнес-седан Lada Aura. За запуском по видеосвязи наблюдал Президент России Владимир Путин. Он оценил автомобиль еще в июле, когда проехался за рулем Lada Aura по новому участку трассы М11.

«Действительно, на машинке я прокатился не так давно, летом, и она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все-все-все, реально. Заднюю передачу включил, там экран с задним обзором, все очень удобно», – приводит слова Путина официальная пресс-служба.

Впервые о планах по производству Lada Aura стало известно в июне 2023 года. Тогда президент компании Максим Соколов рассказал, что седан будет сделан на базе уже выпущенной «Весты».

«АвтоВАЗ» раскрыл подробности, как оснастил флагманский бизнес-седан

По случаю запуска в серийное производство производитель раскрыл, что же представляет собой «Аура».

«Седан бизнес-класса сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D и ориентирован, прежде всего, на пассажиров, их комфорт и статус», – говорится в сообщении пресс-службы «АвтоВАЗа».

Для сравнения: к С-классу относятся Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Mazda 3, а к классу D – Ford Mondeo или Volkswagen Passat.

«АвтоВАЗ» пишет, что расстояние от передних кресел до заднего сиденья составляет внушительные 106 см, что является лучшим в классе показателем пространства для пассажиров. Для удобства пассажиров – широкий и высокий проем задней двери.



В топовых комплектациях применяется натуральная кожаная обивка салона, которую можно заказать в двух цветовых гаммах: в черном и светло-сером цветах. «Премиальность автомобиля подчеркивают уникальный дизайн боковины кузова и литые диски нового дизайна», – говорится в пресс-релизе компании.



Автомобиль оснащается мотором 1,8 л мощностью 122 л. с. (тот же, что у «Весты») и автоматической трансмиссией. «Аура» имеет подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя.

По случаю запуска в серийное производство производитель раскрыл, что же представляет собой «Аура» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

На что похожа «Аура»? «Камри» или «Веста»?

Значит ли все это, что в Aura вы почувствуете себя словно в одной из вышеуказанных иномарок? Не совсем так. Скорее, как в Lada Vesta, но в более вместительной, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«В ней очень много места, но можно ли ее считать бизнес-классом? По расстоянию для ног – да, но эта машина не стала шире, мощнее. Ее сравнивают с [Toyota] Camry, но мы же понимаем, что дело не только в длине», – сказал Кадаков «Татар-информу» и добавил, что «Ауру» от «Весты» отличает улучшенная шумоизоляция и премиальная аудиосистема.

Подобных машин «АвтоВАЗ» не делал, если не брать в расчет удлиненные версии «десятки» или «Приоры», отмечает главред «За рулем».

«Мы берем "Весту", удлиняем ее и прихорашиваем. Является ли эта "Аура" заменой "Камри"? Мы принудительно меняем: чиновники раньше покупали ту, теперь предлагаем эту. Является ли "Аура" заменой в этом смысле? Пожалуй, да», — заключил Кадаков.

Соколов попросил Путина распространить требования о локализации на закупки автомобилей не только для чиновников, но также и для госкорпораций, госкомпаний, а также для парков такси Фото: lada.ru

Сместит ли новая Aura «китайцев» в такси?

На запуске серийного производства к Президенту России обратился глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его мнению, отечественный седан превосходит зарубежные аналоги, а покупателями «Ауры» могут быть не только частные клиенты. В «АвтоВАЗе» считают, что автомобиль подойдет и для корпоративных парков, и для служб такси, а также пригодится в государственных структурах и госкомпаниях.

В связи с этим Соколов попросил Путина распространить требования о локализации на закупки автомобилей не только для чиновников, но также и для госкорпораций, госкомпаний, а также для парков такси и транспортных услуг для государственных и муниципальных нужд. Будет ли реализовано это предложение, пока неясно.

Пока в такси пользуются спросом автомобили китайского производства, о чем «Татар-информу» рассказал управляющий директор агрегатора «Ситимобил» и сервиса «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко. Например, Geely Atlas Pro (новый стоит от 2,3 млн рублей), Geely Coolray (от 2,3 млн рублей), Haval F7X (от 2,45 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro (от 2,5 млн рублей). Против Lada Aura играет именно цена в 2,6 млн рублей, считает Коваленко.

«Заявленная стоимость довольно высока для автомобиля, который только выходит на рынок. В сегменте комфорт плюс есть ряд других автомобилей, которые стоят дешевле, поэтому кажется, что на первоначальном этапе автомобили не будут пользоватся большой популярностью», – считает управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф».

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Общественного Совета по развитию такси, пока перевозчики считают стоимость «Ауры» высокой для экономически эффективного обновления автопарков. «Стоит учитывать, что озвучена цифра от 2,6 млн, по факту итоговую стоимость перевозчики ожидают выше заявленной», – добавили в пресс-службе.

Седан бизнес-класса сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D и ориентирован, прежде всего, на пассажиров, их комфорт и статус Фото: lada.ru

Когда Lada Aura появится на улицах российских городов?

Подытожим: по характеристикам Lada Aura – это действительно седан бизнес-класса. Но, как сказал один из экспертов, это больше приукрашенная Vesta, чем аналог Camry. Складывается ощущение, что «АвтоВАЗ» сделал этот бизнес-седан для того, чтобы загрузить производство, а заодно поддержать тренд на импортозамещение. Раз чиновники не хотят ездить на Vesta, то вот вам премиальная Aura с удобными местами для пассажиров. А вот на таксопарки при довольно высокой цене ставить не стоит, пока «китайцы» выигрывают по цене.

Когда же Lada Aura поступит в продажу? «Автостат» сообщил, что это может произойти в конце этого месяца. Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский сообщил, что поначалу доля Aura в структуре продаж LADA не превысит 5%. Но постепенно она может увеличиваться за счет закупок для чиновников из госструктур и коммерческих организаций. Также на увеличение интереса к модели может повлиять появление Aura на улицах городов — спрос будет расти по мере узнаваемости автомобиля.