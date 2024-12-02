«Берем с вас пример»: в Казани вручили премии имени Шершеневича и «Юрист года»

В Казанском федеральном университете сегодня вручили Всероссийскую юридическую премию имени Г. Ф. Шершеневича и юридическую премию Татарстана «Юрист года 2024». Участие в торжественном мероприятии принял Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«В Татарстане сложилось профессиональное консолидированное юридическое сообщество, которое вносит значительный вклад в укрепление основ государственности, обеспечение правопорядка и общественного спокойствия, правовое просвещение населения», – сказал глава Правительства РТ.

Песошин подчеркнул, что Ассоциация юристов России, как влиятельный инструмент гражданского общества, открыла дополнительные возможности для профессиональной поддержки россиян. «Заслуга ассоциации заключается в создании по всей стране более тысячи центров оказания бесплатной юридической помощи. Это позволило оказывать квалифицированную помощь населению, в том числе участникам СВО и членам их семей, а также жителям новых регионов», – добавил он.

Премьер-министр отметил особую значимость Казанского федерального университета в подготовке квалифицированных юристов. Он заметил, что казанская юридическая школа по праву считается одной из сильнейших в России.

Песошин также поздравил юридическое сообщество с наступающим профессиональным праздником. «Ветераны отрасли – вы воплощение мудрости и опыта. Ваши усилия и преданность делу стали основой для совершенствования правовой системы страны. Уверен, что профессионализм и активная гражданская позиция наших юристов будут и впредь способствовать развитию республики и дальнейшему становлению правового государства», – заявил он.

Всероссийская премия имени Габриэля Шершеневича была учреждена в память об этом юристе, профессоре Казанского и Московского университетов, депутате первой Государственной Думы. Премию учредила Ассоциация юристов России. В этом году награды за особые заслуги в развитии юриспруденции удостоились заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов и первый проректор Сибирского юридического университета Давид Караманукян.

Вручил премию ответственный секретарь президиума Ассоциации юристов России, начальник Главного управления государственной экспертизы Игорь Манылов. Он поблагодарил татарстанских юристов за активную работу.

«Мы сегодня были в “Квартале юстиции”. Приятно, что есть такие проекты. Думаю, что юристы могут гордиться такой мощной материальной базой, сплоченностью на всех уровнях. Судьи, нотариусы, адвокаты, преподаватели, юристы, работающие в бизнесе и государственных организациях в Татарстане, очень сильно объединены. Мы вам по-доброму завидуем и во многом берем с вас пример», – сказал Манылов.

Председатель татарстанского отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков напомнил, что День юриста установлен по указу Президента России в 2008 году. Он празднуется ежегодно 3 декабря.

«Именно ветераны отрасли создали сегодняшнюю юридическую школу Татарстана. И, продолжая традиции казанской юридической школы, юристы по-прежнему отдают свои знания служению нашей республике и стране в целом», – отметил он.

Премия Татарстана «Юрист года» учреждена в 2014 году. Она является признанием заслуг выдающихся юристов республики. Награды были вручены по нескольким номинациям. Так, в номинации «Оказание бесплатной юридической помощи» лауреатом премии стал нотариус Кукморского нотариального округа РТ Рафил Валиев.

В номинации «Правосудие» награду получила судья Верховного суда РТ Галия Сахипова, в номинации «Правовое просвещение» – директор Казанского юридического института Университета прокуратуры РФ Елизавета Демидова-Петрова.

В номинации «Преданность юридической профессии» награжден член Конституционного совета РТ Роман Гафаров, в номинации «Защита прав и свобод человека и гражданина» – заведующий Адвокатской консультацией Заинска Иршат Низамов.

В номинации «Обеспечение законности и правопорядка» премия вручена руководителю Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Анвару Закирову, в номинации «Корпоративный юрист» – руководителю по судебной работе ПАО «СИБУР-РТ» Егору Чуклову.