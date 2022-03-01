Берегоукрепительные работы в Камском Устье спасут от разрушения дома 400 татарстанцев

Весной 2022 года в Камском Устье по госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» стартуют берегоукрепительные работы. Их стоимость оценивается в 222 млн рублей, где 132,5 млн составят средства федерального, а 89,5 млн — регионального бюджета.

«Работы начнутся в апреле, после схода снега. На втором этапе при поддержке республиканской программы развития парков и скверов планируется сделать красивую зону отдыха для жителей Камского Устья», — сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Берегоукрепление необходимо для предотвращения дальнейшего размыва прибрежной полосы из-за ежегодных перепадов уровня воды в Куйбышевском водохранилище. В настоящее время зона обрушения составляет 580 метров. Среднегодовая интенсивность разрушения берега составляет более одного метра в год, достигая в отдельные годы пяти метров.

При этом в зоне разрушения проживают 400 человек. Здесь располагаются жилые дома, хозяйственные постройки, объекты инженерной инфраструктуры. Возможный ущерб от негативного воздействия вод оценивается в 299 млн. рублей.

«Проект прошел экспертизу. Работы проводятся по обращению наших жителей для ликвидации негативного воздействия водных объектов в рамках программы развития водохозяйственного комплекса», — отметил министр.

Спикер добавил, что проблема разрушения берегов актуальна не только для жителей Камского Устья, но и ряда других районов. К примеру, это два объекта в Тукаевском районе, а также берега Тетюш. Берега, подверженные разрушению, расположены на Волге и Каме. По той же программе ранее была снята проблема в Красном Ключе, где проведена реконструкция дамбы, а также в селе Именьково Лаишевского района, где в позапрошлом году проведены берегоукрепительные работы. По проекту работы в Камском Устье будут проведены в 2022 — 2023 годы.