«Берегите жизнь»: в Казани автоинспекторы почтили память жертв ДТП

Сегодня в Казани прошел масштабный флешмоб в честь Всемирного дня памяти жертв дорожных аварий. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Госавтоинспекция Казани ежегодно в этот день напоминает участникам дорожного движения о жизненно важных правилах – для этого автоинспекторы устраивают акцию в центре города.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Участниками акции стали не только автоинспекторы, но и студенты, учащиеся различных учебных заведений города. Вместе они вышли с плакатами, которые призывают водителей быть осторожнее на дорогах. Местом проведения акции стала улица Право-Булачная, расположенная в центре города. Это место с оживленным транспортным потоком, где всегда многолюдно.

Акция проходит не только в память о тех, кто погиб в ДТП, но и служит напоминанием для водителей и пешеходов о том, что дорога не прощает ошибок. Этот день отмечают во всем мире — люди проводят митинги, зажигают свечи и выпускают в небо шары в память о жертвах аварий.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

«Эта акция – возможность еще раз вспомнить всех погибших в ДТП и проявить сострадание к семьям, понесшим тяжелую утрату. Также это возможность обратить внимание на характер воздействия дорожных аварий на семьи и общество, необходимость получения послеаварийной заботы и поддержки травмированных семей погибших», – рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани Нияз Яруллин.

Он добавил, что за десять месяцев 2023 года в Казани зарегистрировано 1140 ДТП. В этих авариях погибли 29 человек и 1326 получили травмы.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

«Потери на дорогах подсчитываются в тот год, когда они произошли, а семьи погибших остаются со своим горем навсегда. К сожалению, получившие глубочайшие моральные травмы в статистику не включаются. Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила, уважайте друг друга берегите себя, берегите жизнь», – пожелал автомобилистам Нияз Яруллин.