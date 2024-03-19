Берег Свияги, Карасиха и «Полукамушки»: зеленодольцы выберут объекты для благоустройства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благодаря программе по благоустройству общественных пространств за 2015–2023 годы в Зеленодольском районе благоустроен 21 объект на 1 млрд рублей. По республиканской программе «Наш двор» за 2020–2023 годы благоустроено 313 дворовых территорий на 1,4 млрд рублей. Такие данные привел сегодня глава Зеленодольского муниципального района и мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев на пресс-конференции в «Татар-информе».

В голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2025 году по району представлено 11 объектов. В их числе — верхний променад берега реки Свияги в Свияжске, вторая очередь набережной озера Карасиха, исторический квартал «Полукамушки».

«Наша гордость — остров-град Свияжск, который принимает 1,7 млн туристов в год. Мы надеемся на водные маршруты, которые усилят проходимость этой территории», — добавил Афанасьев.

Спикер пояснил, что проект благоустройства верхнего променада берега Свияги снизит нагрузку на основной маршрут на острове и откроет новые виды на местные ландшафты и архитектуру.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).