«Беречь природу и энергоресурсы»: волонтеры «Татнефти» учат школьников основам ЦУР

«Это зёрнышко должно закладываться с детства», — считает инженер института «ТатНИПИнефть» Юлия Даньшина, которая стала одной из участниц программы «Посланники ЦУР «Татнефти». Программа готовит волонтеров для разъяснения молодежи целей устойчивого развития ООН, к достижению которых нефтяная компания присоединилась еще несколько лет назад.

«Начинать экологическое просвещение нужно с детей — со взрослыми труднее»

Как сообщает еженедельник «Нефтяные вести», обучение второго набора волонтеров началось на днях в Корпоративном Университете «Татнефти».

Ранее Юлии Даньшиной довелось быть участником хакатона HOT Challenge, проходившего в рамках II Международного нефтегазового молодежного форума в Нефтеграде в июле прошлого года. Команда, в которую попала Юлия, занималась темой отходов Альметьевска.

«Меня это зацепило, — призналась девушка. — Начала углуб­ленно изучать переработку пластика, как это происходит на производстве, стала подмечать, в каком плачевном состоянии находятся наши города. Решила, надо начинать экологическое просвещение с детей — со взрослыми труднее договориться. Но нужно пытаться делать хоть что-то».

Волонтеры дают молодежи уроки экологической и социальной составляющей

Каждый из приехавших на обучение прошел курс ораторского искусства. После курса «Введение в ЦУР» подробно разобрали методику преподавания «Самого главного урока в мире», адаптировавшего цели устойчивого развития для учеников 5–6 классов. Информация для них должна быть максимально доступной и понятной. Волонтеров учили, как работать с ребятами переходного возраста, прививать им экологическую социальную составляющую, чтобы они сами могли планировать, как беречь природу и энергоресурсы, собирать макулатуру и пластиковый мусор, проводить благотворительные акции, а главное — передавать свои знания другим.

«Нефтяные вести» напомнили, что в 2021 году посланники ЦУР «Татнефти» обучили свыше 6 тыс. детей из 64 школ нефтяного юго-востока, Казани и Тольятти.

Помимо этого, лекция по направлениям ЦУР проведена в рамках полевой олимпиады юных геологов. Во время осенних каникул была организована экосмена в ДОЛ «Березка», где дети целенаправленно разрабатывали кейс «Школа устойчивого развития».

«Важно донести, что даже такая “мелочь”, как неправильно выброшенная бутылка, может привести к катастрофе»

Программа «Посланники ЦУР «Татнефти» была презентована Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, из уст которого прозвучало пожелание, чтобы аналогичные уроки были проведены во всех школах Татарстана. Для этого и набирался второй поток волонтеров.

«Мне важен опыт взаимодействия с детьми, подходы к ним, всевозможные лайфхаки, в будущем сам планирую развивать кружковую работу, — рассказал «Нефтяным вестям» Булат Яриахметов, бизнес-аналитик СП «Татнефть-Цифровое развитие». — Важно донести до детей, что даже такая “мелочь”, как неправильно выброшенная бутылка, может привести в будущем к глобальной катастрофе на Земле».

Следующий курс обучения после сотрудников «Татнефти» начнут студенты. Планируется, что второй поток волонтеров для организации очных уроков придет в школы в феврале. А пока прежняя команда «Посланников ЦУР «Татнефти» с 17 января начала лекции для школьников в Zoom-формате. Только за первую неделю онлайн-­уроки состоялись в 340 школах республики, свыше 13,5 тыс. учеников узнали о целях устойчивого развития.

Компания «Татнефть» с самого начала своей деятельности придерживается высоких стандартов политики корпоративной социальной и экологической ответственности. С 2015 года реализует Принципы и Цели устойчивого развития. В 2019 года Компания присоединилась к Глобальному договору ООН и Национальной сети Глобального договора ООН в статусе участника.

Соответствие принципам фундаментальных международных деклараций и конвенций в области Принципов и Целей устойчивого развития, Прав человека, трудовых отношений, борьбы с коррупцией, охраны окружающей среды отражено во внутренних документах Компании.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»