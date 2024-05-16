Бердымухамедов предложил создать исламскую инициативу и дойти с ней до ООН

Национальный лидер туркменского народа и глава народного совета Туркменистана (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов выступил с предложением разработать исламскую инициативу во имя мира. Заявление прозвучало на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани.

«Предлагаю на этом форуме рассмотреть возможность разработки исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия. Вижу ее как согласованный комплекс подходов и предложений, как своеобразную дорожную карту на основе постулатов ислама как религии мира, добра и справедливости. Считаю целесообразным обсудить это предложение с Организацией исламского сотрудничества и другими международными структурами. Вместе поработать над текстом и выдвинуть его на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа», – заявил он.

Отношения России с исламским миром имеют положительные динамику. По мнению Бердымухамедова, их можно рассматривать как пример тому, как можно и нужно строить отношения между государствами и народом — уважительно, равноправно, принимая потребности и нужды партнеров, не прибегая к давлению или угрозам.

Бердымухамедов выразил благодарность Раису РТ, председателю Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустаму Минниханову за приглашение.

«Во многом благодаря работе Рустама Минниханова как политика и дипломата выстраиваются уважительно-доверительные открытые отношения многих государств. Мы видим значительные успехи в этом направлении», — подчеркнул национальный лидер туркменского народа.

Минниханов в завершение своего выступления также поблагодарил почетного гостя за приезд в Казань и участие в работе заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».