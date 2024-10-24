Бердымухамедов: Для Туркменистана важно сотрудничество в гуманитарной сфере

Туркменистан придает большое значение международному сотрудничеству в гуманитарной сфере, в том числе решению проблем беженцев и лиц без гражданства. Об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«За последние годы Туркменистан наладил хорошее взаимодействие в этих вопросах с ООН, Организацией исламского сотрудничества, специализированными институтами. Это привело к весомым позитивным результатам на национальном уровне. Готовы поделиться с другими странами накопленным опытом и практическими наработками», – сказал он.

По мнению Бердымухамедова, нужно разработать глобальную рамочную программу перехода к циркулярной экономике, создать альянс по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

Он добавил, что необходимо также повысить значимость развивающихся стран. «Ключевым моментом здесь должно стать выравнивание уровня научно-технологического развития государств, цифровизация и инновационные стандарты», – уточнил Президент Туркменистана.

Бердымухамедов подчеркнул, что для Туркменистана важно сотрудничество в культурной, научной, образовательной сферах. «Готовы разрабатывать совместные мероприятия», – заключил он.