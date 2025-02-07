Бердыев выгнал игрока «Турана» из состава за приставание к девушке
Главный тренер азербайджанского клуба «Туран» Курбан Бердыев исключил Нахида Алиева из команды за приставание к девушке. Об этом сообщает Sputnik.
Алиев пытался познакомиться с иностранкой в одном из отелей в Баку, где она проживала. Девушка не ответила взаимностью, но Нахид продолжал проявлять настойчивость. Затем девушка обратилась в службу безопасности отеля. Прибывшие на место представители клуба уладили конфликт и успокоили девушку. Главный тренер команды Бердыев за такое поведение исключил Алиева из основного состава и не допустил к тренировкам с дублем, сообщает источник.
В данный момент «Туран» идет на четвертом месте в таблице чемпионата Азербайджана. Бердыев возглавляет клуб с июня 2024 года. Ранее специалист работал в РПЛ, последним клубом в России у него было махачкалинское «Динамо».