Бердыев выгнал игрока «Турана» из состава за приставание к девушке

Фото: «Татар-информ»

Главный тренер азербайджанского клуба «Туран» Курбан Бердыев исключил Нахида Алиева из команды за приставание к девушке. Об этом сообщает Sputnik.

Алиев пытался познакомиться с иностранкой в одном из отелей в Баку, где она проживала. Девушка не ответила взаимностью, но Нахид продолжал проявлять настойчивость. Затем девушка обратилась в службу безопасности отеля. Прибывшие на место представители клуба уладили конфликт и успокоили девушку. Главный тренер команды Бердыев за такое поведение исключил Алиева из основного состава и не допустил к тренировкам с дублем, сообщает источник.

В данный момент «Туран» идет на четвертом месте в таблице чемпионата Азербайджана. Бердыев возглавляет клуб с июня 2024 года. Ранее специалист работал в РПЛ, последним клубом в России у него было махачкалинское «Динамо».