Бердыев вернулся из «Ростова» другим: жесткий фрагмент из книги Сергея Рыжикова

Сергей Рыжиков был основным вратарем казанского «Рубина» в чемпионские сезоны 2008 и 2009-го годов Фото: © «Татар-информ»

Имя Сергея Рыжикова неразрывно связано с главными успехами и титулами казанского «Рубина». Он был основным вратарем клуба в чемпионские сезоны 2008 и 2009-го годов. Он обыгрывал «Барселону», «Интер», «Атлетико» и другие гранды мирового футбола. Эти истории хорошо известны болельщикам российского футбола.

В распоряжение нашей редакции издатель передал отрывок неизданной книги «Вратарь из народа», в котором отражен период разлада в отношениях другой легенды «Рубина» Курбана Бердыева с Сергеем Рыжиковым. Последний был вынужден покинуть Казань, но удачи тренеру это не принесло. Возвращение КББ в «Рубин» оказалось бесславным и закончилось увольнением специалиста.

Издателем книги выступает «Эксмо». Основная презентация издания пройдет в Казани и дополнительно в других городах России.

Отрывок из книги

- В мае 2018 года мне устроили прощальный матч: «друзья Рыжикова» — «фанаты «Рубина». Играли и действующие футболисты, и ветераны, и болельщики, даже дети.

А где то за две недели до этого у нас состоялся долгий разговор с Виталием Кафановым, можно сказать, разговор начистоту - с выяснением отношений. Тогда мы даже оба слезу пустили. Виталич сказал: хочет, чтоб я в команде остался. Но я на тот момент уже давно решил уходить. Не из «Рубина», я уходил от Бердыева с Кафановым. От отношения, которое увидел к себе после их возвращения в клуб. Сказал об этом Виталичу, он ответил: «Серый, ты же футболист - и не должен обращать внимание на капитанские повязки, непожатые руки и другие детали». Может, мне и не стоило связывать себя ожиданиями, получилось, что это стало моими проблемами. Очень много в том сезоне я увидел странного, удивительного и неприятного. К единому мнению мы в том разговоре с Кафановым так и не пришли, недопонимание осталось, каждый остался при своем.

Сейчас понимаю, что на момент их возвращения из «Ростова» я в их планы уже, наверное, не входил. Вместе с тренерским штабом летом 2017 года в «Рубин» пришел из «Ростова» и Сослан Джанаев.

«Серега, давай потише. Бекиич недоволен, что ты много матом ругаешься»

Искра конфликта между мной и тренерским штабом вспыхнула уже на первой тренировке первого сбора. После сдачи теста «йо-йо» мы играли в качестве заминки в квадрат, вдруг подбегает ко мне переводчик Юра Солано: «Серега, давай потише. Бекиич недоволен, что ты много матом ругаешься». Меня это удивило - я такого не помню. Но допускаю, что, может, и выругался. Ладно, буду внимательнее.

На следующий день тема получила развитие. Снова играли в квадрат, мой пас перехватили - и я на эмоциях крикнул: «Ой, бл... извини». Бердыев это услышал, сразу отреагировал: «Рыжиков, пошел вон с тренировки». Я извинился перед Бекиичем. Он говорит: «Иди бегай по кругу». До конца занятия наматывал круги.

Меня удивляла такая реакция главного тренера. Да, нецензурно выражаться в «Рубине» было не принято - ребята у нас культурные. Бердыев с Кафановым тоже почти не ругались. Мне и самому матерная речь не нравится. Тогда у меня непечатное слово вылетело для связки, в дополнение к извинению за неточную передачу. Я же никого не обижал, ни в чей адрес не ругался. Пытался прояснить ситуацию у Кафанова, но и в его объяснениях я ничего не понял. В тот раз, кстати, последовало и столь же странное продолжение истории. Кафанов пришел ко мне в номер и сорок минут читал морали. В тридцать семь лет, мне читают морали о том, что на поле нельзя ругаться матом. Разговор ни о чем. Я тогда позвонил жене и сказал: «Маша, не понимаю, что они от меня хотят». Я то лишь одного - уважения. Чтоб к футболисту, играющему в «Рубине» десятый сезон, относились уважительно, а не как к шалопаю, которого надо выгонять за мат с тренировки.

Капитаном у нас выходит Янн М’Вила — это решение меня «добило»

По ходу сезона была еще череда неприятных ситуаций. В октябре мы играли с «Динамо», и после финального свистка Виталич (Кафанов — прим. «ТИ-Спорт») не пожал мне руку. Пошел сразу с Антоном Шуниным (на тот момент вратарь «Динамо» - прим. «ТИ-Спорт») разговаривать. Хотя до этого всегда меня приветствовал после матча. Да, сыграл Антон тогда хорошо — матч закончился 0:0, но как можно к своему вратарю не подойти? В раздевалке я сидел растерянный: «Как такое может быть? Что это значит?!». Через несколько дней играем на Кубок с «Крыльями Советов», и капитаном у нас выходит Янн М’Вила — это решение меня «добило». Я был удивлен и очень зол! С какой стати капитанскую повязку получил футболист, не сыгравший за «Рубин» и четвертой части матчей по сравнению со мной?! Я тогда надеялся на поддержку, думал, повязку дадут мне. Считал, что ветеран команды, рекордсмен по матчам за нее заслуживает уважения, можно было бы хоть что-то объяснить. Но я не слышал вообще ничего.

Я не был против М’Вила и его капитанства, скажи тренер заранее - воспринял бы нормально. За несколько лет до этого такая же ситуация возникла в «Рубине» при Билялетдинове. Ринат Саярович подозвал меня на обеде и спросил: «Ты не будешь против, если сегодня капитаном выйдет Благой Георгиев?» — «Конечно, нет». Вроде все то же самое, но обставлено совсем по-другому, с уважением! Я бы и капитанство М’Вила нормально воспринял, если б это мне как-то объяснили.

Раньше-то у Бердыева в команде было правило: если капитан не играет, с повязкой выходит рекордсмен по количеству матчей. Что вдруг поменялось? «Поддержите вы вратаря, который десятый год играет в “Рубине”, с которым вы вместе отработали 6 лет!» — так тогда рассуждал я. Но, наверное, поддерживать меня в планы тренеров уже не входило. А может быть, они вернулись из «Ростова» с другими взглядами на управление командой? Допускаю, что могло быть и так. Но тогда и нужно было сразу все разъяснить: «О прошлом забудь. Прежние правила и принципы поменялись, теперь все будет по-другому». Сели бы, поговорили — и я тогда бы понимал, в чем дело.

В книге отражен период разлада в отношениях другой легенды «Рубина» Курбана Бердыева с Сергеем Рыжиковым. Последний был вынужден покинуть Казань, но удачи тренеру это не принесло Фото: © «Татар-информ»

В раздевалке Бердыев вышел из себя. На повышенных тонах, сказал: «Такой удар и наш оператор бы отбил»

Но нет. И в той ситуации, и вообще в том сезоне, я вынужден был задаваться вопросом: что происходит? После следующего матча — в Уфе — у меня случилось новое потрясение. Мы проиграли 1:2 — после гола со штрафного на последней минуте. Моя ошибка не была явной, но, наверное, можно было в том эпизоде сыграть лучше - и удар отбить. В раздевалке Бердыев вышел из себя. Он высказывал возмущения на повышенных тонах, сказал: «Такой удар и наш оператор бы отбил». Столь унизительную фразу я услышал во второй раз в карьере, первый был в «Сатурне». Никогда раньше не видел, чтобы Курбан Бекиевич так резко нарушал сложившуюся в тренерском штабе субординацию. До этого он вратарям напрямую не высказывал, все разговоры у нас были только с Кафановым. Если у Бердыева претензии и появлялись, передавал он их через Виталича. А тогда перешел на личности. Футбол - игра ошибок, они случаются в каждом матче. Но такого унижения при всей команде, включая массажистов и операторов, я представить не мог. Набрался смелости и пошел к Бекиичу, спрашиваю: «Что вообще происходит?! Вы думаете, я не переживаю из-за этого!». Поговорили с ним нормально, хотя Бердыев и был сдержан. Извинений от него не прозвучало. Я подумал о том, что все это не случайно — тренеры получили обидную развязку матча не просто так… «За ваши поступки вам и возвращается - поражением на последней минуте после ошибки», - подумал тогда я.

К сожалению, Курбан Бекиевич вернулся из «Ростова» в «Рубин» уже другим человеком. Это не только мое мнение. Об этом говорили многие, не только в команде. Сейчас я думаю, что увольнение Бердыева в 2013 году стало для меня удачей. Если б его из «Рубина» тогда не убрали, у меня могло не быть ни чемпионата мира в Бразилии, ни матчей с «Ливерпулем» на «Энфилде»! Ни опыта работы с испанцем Хави Грасия. Еще в 2013-м я слышал, что они собираются брать другого вратаря, даже вроде контракт был согласован! Тогда мне повезло.



Так завершается отрывок книги.

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