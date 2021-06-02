Экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев работает в «Кайрате» без зарплаты

Бывший тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, который стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата», не будет получать зарплату в этом клубе. Об этом глава наблюдательного совета Кайрат Боранбаев рассказал изданию «РБ Спорт».

Боранбаев напомнил о длительных связях его клуба с Бердыевым. «Мы всегда следили за его успехами. Часто с ним общались, он всегда был с нами в контакте. Мы постоянно о чем-то разговаривали. У него огромный опыт. Поэтому пригласили работать в нашем клубе. Кстати, он будет работать бесплатно. Он категорически отказался о того, чтобы ему платили какую-либо зарплату. Оплачиваем только проезд и проживание», — отметил он.

Руководитель «Кайрата» рассказал о конкретной работе Бердыева в казахстанской команде, не исключив при этом трудоустройства тренера в какой-либо российский клуб и признав, что такие предложения у специалиста есть.

«Он будет много времени проводить в России. Мы договорились, что 50% времени в месяц он будет уделять работе с нами. У него есть свои дела. Думаю, он сможет взять еще какую-нибудь команду в России. У него есть предложения», — констатировал собеседник издания.



В «Кайрате» 68-летний специалист будет работать в трех областях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат-Москва».

Курбан Бердыев покинул пост наставника казанского «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С командой из столицы Татарстана он дважды становился чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России.