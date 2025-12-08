Бердыев: Пример казанских болельщиков ярко отражает любовь и преданность клубу

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев раскритиковал болельщиков махачкалинского «Динамо», приведя пример собратьев из Казани и Ростова-на-Дону.

«Пример казанских и ростовских болельщиков очень ярко отражает любовь и преданность клубу. Хотелось бы, чтобы в Дагестане были именно такие болельщики – которые в трудную минуту рядом с командой. Поверьте, игроки делают всё возможное на сегодняшний день, чтобы добиться результата. И когда в их адрес летят критические, порой оскорбительные замечания, это очень больно, это прямо отражается на их состоянии, на их самочувствии. Мне очень грустно слышать, как реагируют болельщики на то, что происходит сейчас. Именно в этот период надо быть рядом с командой, поддерживать её. Истинный болельщик – не тот, кто кричит и критикует. Истинный болельщик – тот, кто в сложный период поддерживает и верит и этой верой заряжает игроков и руководство клуба», – цитирует Бердыева официальный сайт махачкалинского клуба.

По итогам 18 матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 13 месте с 15 очками в турнирной таблице чемпионата России.

В российской премьер-лиге Курбан Бердыев долгое время возглавлял казанский «Рубин» (2001-2013, 2017-2019), а также «Ростов» (2014-2016). С 2024 года 73-летний специалист тренирует ФК «Туран», выступающий в Премьер-лиге Азербайджана.