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Спорт
8 июля 2022  15:17
Артур Халилуллов

Бердыев о вылете «Рубина» из РПЛ: «Для меня это крест, я забыл эту команду!»

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» и ФК «Ростов» Курбан Бердыев прокомментировал вылет «Рубина» в Первую лигу и назвал причины этого события.

«Когда узнал, что в «Рубине» делается, по инфраструктуре прежде всего... Всё, для меня это крест и я забыл эту команду! Там всё по-другому стали делать», - сказал Бердыев в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

Напомним, что при Бердыеве команда из Казани дважды становилась чемпионом России. В прошлом сезоне под руководством Леонида Слуцкого «Рубин» впервые в своей истории вылетел в Первую лигу.

#курбан бердыев #Рубин #футбол
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