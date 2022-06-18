Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить иранский клуб «Трактор», утверждает иранское Tasnim News Agency.

По данным агентства, клуб уже достиг соглашения с 69-летним специалистом. Кроме того, информация о возможном приходе Бердыева появилась даже на официальном сайте и в социальных сетях «Трактора». Иранский клуб сообщил, что 14 июня провел переговоры для заключения контракта.

Главный тренер алматинского «Кайрата» Курбан Бердыев и руководство клуба 6 июня достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. Под его руководством «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана 2021 года и стал бронзовым призером чемпионата страны в том же сезоне.

Свои звездные годы уроженец Туркменистана провел в Казани, возглавляя «Рубин» в 2001–2013 и в 2017–2019 годах. Ранее трудился в смоленском «Кристалле» и турецкой «Анкарагюджу», а из Казани перебрался в «Ростов» (Ростов-на-Дону). Бердыев дважды приводил «Рубин» к званию чемпиона России, брал Кубок и Суперкубок России.

Именно в казанском клубе раскрыл свой потенциал иранский нападающий — этнический туркмен Сердар Азмун, откликнувшийся на приглашение Бердыева, проданный затем в питерский «Зенит», а ныне выступающий за немецкий «Байер-04» из Леверкузена.