Бердыев и Шаронов против «Рубина»: «казанские разборки» – главная интрига сезона ФНЛ

Вылет «Рубина» в ФНЛ, как известно, прибавил веса «лучшей лиге мира». Но вчера градус интриги вырос в разы после новостей о возможном назначении в тульский «Арсенал» Курбана Бердыева и официальном воцарении в Хабаровске самого известного футбольного «рокера» Казани Романа Шаронова. Все подробности – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Последний год Курбан Бердыев работал в казахстанском «Кайрате» и успел за это время выиграть Кубок страны и вывести команду в групповой этап Лиги конференций Фото: официальный сайт ФК «Кайрат» fckairat.com

Бердыев врывается в ФНЛ и приедет в Казань, Слуцкий теперь не единственный топ-тренер в лиге

Главной новостью, в которой в одном обороте фигурировали приставка «экс», «тренер «Рубина» и «клуб ФНЛ», стала информация о возможном назначении на пост главного тренера тульского «Арсенала» Курбана Бердыева.

Последний год самый успешный тренер в истории казанского футбола работал в казахстанском «Кайрате». За это время с клубом из Алматы Бердыев выиграл Кубок страны, завоевал бронзовые медали чемпионата, а также вывел команду в групповой этап Лиги конференций, куда прошлым летом не смог отобраться «Рубин».

Однако в нынешнем сезоне (в Казахстане чемпионат проводится по системе «весна-осень») дела у алмаатинцев идут не лучшим образом. После 12 туров команда с 16 очками занимает лишь 8-е место в турнирной таблице, что неприемлемо для гранда казахстанского чемпионата, коим является «Кайрат». Руководство клуба приняло решение отправить Бердыева в отставку, о чем стало известно в понедельник.

Сразу после отставки появилась информация, что следующим клубом Курбана Бекиевича должен стать тульский «Арсенал», вылетевший в ФНЛ следом за «Рубином». Некоторые СМИ ее опровергли, но правду мы узнаем не раньше, чем тульский клуб объявит нового главного тренера. Как бы то ни было, отрицать возможность возвращения специалиста в Россию нельзя. Отставка тренера аккурат к открытию трансферного окна и окончанию сезона в России вряд ли может оказаться всего лишь совпадением.

Но если же назначение Бердыева в один из клубов ФНЛ все-таки случится, то следующий сезон для «Рубина» будет просто потрясным. А если Бердыев создаст угрозы возвращению Казани в РПЛ, то интрига будет нешуточная. Слуцкий, Шаронов, Бердыев… Для полного счастья казанским болельщикам не хватает лишь камбэков Рината Билялетдинова и Валерия Чалого на тренерские мостики.

Роман Шаронов не отстает и уже официально перешел в хабаровский СКА

К слову, о Романе Шаронове: бывший главный тренер и капитан «Рубина» уже официально возглавил хабаровский СКА. Отмечается, что соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на два года. Очередная параллель с казанским клубом в ФНЛ. Следующий сезон нам точно не даст заскучать.

Большую часть игровой карьеры Роман Шаронов провел в «Рубине», затем трудился тренером Академии и даже попробовал себя в роли главного в основной команде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для казанского футбола фигура Шаронова знаковая. Большую часть игровой карьеры он провел именно в «Рубине» (12 сезонов и 296 матчей – третий по количеству матчей в истории клуба), а по ее завершении на протяжении пяти лет трудился тренером Академии и даже попробовал себя в роли главного в основной команде – получилось, правда, не лучшим образом. После этого был вояж на Кипр и возвращение обратно в Казань. Теперь вот Хабаровск.

В интервью «Татар-информу», которое Роман Сергеевич давал ровно два месяца назад, он заявлял, что не делит ФНЛ и РПЛ, поэтому готов работать и рассматривать все варианты. «После работы в «Рубине» у меня были варианты в разных лигах, в разных странах, но не сложилось. Где-то были переговоры, где-то даже до переговоров не доходило, где-то я отказал сам. Готов ли я, если придет предложение от клуба ФНЛ? Безусловно, я готов работать. Я не делю ФНЛ и РПЛ», – подчеркивал Шаронов.

Ждать предложений Шаронову долго не пришлось. При этом, по информации «Татар-информа», руководство хабаровского клуба обращалось к специалисту несколько раз, а первое предложение по сотрудничеству состоялось еще в период зимней паузы, когда СКА со скандалом покинул Сергей Юран. Тогда Шаронов ответил отказом, но чуть позже согласился возглавить команду дальневосточников.

Во многих своих интервью Шаронов пропагандировал вертикальный атакующий футбол. Тем интереснее посмотреть на работу бывшего тренера «Рубина» в деле, который в следующем сезоне лишь в третий раз в карьере приедет в Казань в ранге соперника: в 1997 году он приезжал в качестве защитника с красноярским «Металлургом», а в 2005-м – с грозненским «Тереком».

Вылет «Рубина» в ФНЛ – идеальный сценарий для российского футбола

Предстоящий сезон Футбольной национальной лиги обещает стать одним из самых интересных и ярких за последние много лет. В этом смысле главным объектом внимания и основным притяжателем интереса к лиге должен стать «Рубин», который очень агрессивно ворвался на трансферный рынок и начал закупку футболистов с прицелом на выход в РПЛ в следующем же сезоне.

Леонид Слуцкий в РПЛ был чуть ли не самым популярным и цитируемым персонажем, а в ФНЛ его вес в медийном поле увеличится в разы Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Вообще в следующем сезоне вокруг «Рубина» будет завязано очень многое. Чего стоит лишь фигура Леонида Слуцкого, который и в РПЛ был чуть ли не самым популярным и цитируемым персонажем, а в ФНЛ его вес в медийном поле увеличится в разы. В разы увеличится и интерес к клубу со стороны болельщиков других команд. Клубы подобного ранга приезжают в условные Астрахань или Тольятти в лучшем случае раз в год на матчи Кубка.

Свой интерес получат и казанские болельщики. Помимо уникальных выездов во Владикавказ или Ярославль (в последний раз и с теми и с другими казанцы встречались более 10 лет назад) поклонников ждут волжское дерби с ульяновской «Волгой», татаро-башкирское дерби с «Уфой» и два татарстанских противостояния с «Нефтехимиком» и «КАМАЗом». К слову, челнинский клуб свое участие в следующем сезоне ФНЛ официально подтвердил лишь накануне.

Так что если говорить глобально, то вылет «Рубина» из РПЛ если и не идеальный сценарий для казанского футбола, то идеальный для российского. Подобного интереса ФНЛ не вызывала еще никогда. Причем помимо казанского клуба притяжение внимания к лиге наверняка расширят также завсегдатаи РПЛ «Уфа» и «Арсенал», амбициозные клубы с молодыми тренерами «Енисей» и «Балтика», а также проигравший лишь в стыковых матчах хабаровский СКА.

Рост интереса к ФНЛ – крайне необходимый процесс для нашего футбола. Поспособствовать этому должны и назревающие реформы в «лучшей лиге мира», а также возвращение ФНЛ на «Матч ТВ».

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»