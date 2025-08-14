Бердин выйдет с первых минут в составе «Ак Барса» на матч с «Нефтехимиком»

Фото: ak-bars.ru

Вратарь Михаил Бердин выйдет с первых минут на матч против «Нефтехимика». Начало встречи в Казани запланировано на 17:30 по мск.

Вратарь: Бердин. Запасной (Протонин)

Первое звено: Барабанов – Семенов – Терехов. Защитники: Лямкин – Миллер.

Второе звено: Пустозеров – Биро – Яшкин. Защитники: Калинюк – Марченко.

Третье звено: Дыняк – Сафонов – Галимов. Защитники: Фальковский – Яруллин.

Четвертое звено: Кателевский – Фисенко – Бровкин. Защитники: Лучевников – Журавлев.