В Татарстане впервые с начала лета скакнули цены на бензин

Бензин марок АИ-92 и АИ-98 за неделю с 8 по 15 августа этого года подорожал впервые с начала летнего сезона. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат.

Согласно данным, бензин АИ-92 за указанный период вырос в цене на 3 копейки за литр – с 45,91 рублей до 45,94 рублей, а стоимость АИ-98 увеличилась сразу на 32 копейки за один литр – до 59,61 рублей.

Кроме того, на 16 копеек за литр подорожало дизельное топливо. Теперь его средняя стоимость по республике составляет 52,41 рубля за литр.

Стоимость бензина АИ-95 за указанную неделю осталась на прежнем уровне – 49,32 рублей за один литр топлива.

Отметим, что эксперты при этом предрекают скорое понижение цен на бензин – они эти ожидания объясняют тем, что на фоне затрудненных поставок топлива на внешние рынки из-за санкций внутри страны создается его избыточный запас.